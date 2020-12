Nieuw in Roden: VoetFlex Podotherapie.

In Roden is een nieuwe praktijk voor podotherapie gestart. Niko Hartz, podotherapeut zegt hierover “De afgelopen 4,5 jaar heb ik een unieke en beproefde methode toegepast bij patiënten met pijnklachten in voet, knie, heup of onderrug. De meeste van de door mij behandelde patiënten zijn binnen 6 weken na de eerste behandeling pijnvrij of de pijn is aanzienlijk afgenomen. Deze kennis wil ik graag toepassen in Roden en omgeving”.

Locatie

Bij de keuze van een nieuwe locatie in Roden is bewust gekeken naar een plek die uitnodigt tot samenwerking met andere zorgverleners. Gezondheidscentrum De Es lijkt daarbij een goede keuze. In hetzelfde gebouw zit een aantal huisartsenpraktijken en andere 1e lijns paramedici. Niko Hartz hierover: “het is bijzonder handig voor samenwerking dat er tegenover mij Fysiotherapie Rodenen zit. Bovendien kunnen de huisartsen van huisartsenpraktijk Witteman en van den Hof, Huisartspraktijk Olthof en Huisartspraktijk van den Berg makkelijk naar mij verwijzen.”

De methode

Niko Hartz over de vrij unieke methode binnen podotherapieland: “Tijdens het onderzoek kijk ik naar het hele lichaam en zoek naar de achterliggende oorzaken. Dit zijn vaak blokkades in de gewrichten van voet en enkel. Ik pas manuele therapie toe om deze blokkades op te lossen. Patiënten kunnen hierdoor weer stabiel en goed hun voeten afwikkelen. Dit effect wordt versterkt door podotherapeutische zolen. Door deze aanpak verdwijnen pijnklachten snel en structureel”.

Meer informatie

Voor meer informatie en het maken van een online afspraak zie: voetflex.nl.

Telefoon: 050 2004703(ma.-vr. van 8.00-18.00 uur)

Openingstijden: woensdagmiddag

Adres: gezondheidscentrum De Es. De praktijk zit in Flexruimte 1 op de begane grond, Meester Wijchgellaan 2, 9302 HR Roden tegenover de Fysiotherapie en de Apotheek. (gratis parkeren).