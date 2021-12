Nieuw Roden heeft Jur Smit per 1 januari als trainer aangetrokken

NIEUW-RODEN – Na een lange zoektocht is vv Nieuw Roden er in geslaagd een trainer te strikken voor de 1e selectie. Jur Smit, woonachtig in Winsum, gaat voor een 2e termijn beginnen aan de klus. Zo’n 6 jaar geleden is hij ook al trainer bij Nieuw Roden geweest. Van die periode zijn er nog een aantal spelers over in de selectie. De gebroeders Drent, Jeroen Gooijert zijn zo een aantal namen die Smit kan opnoemen. Nieuw Roden heeft veel sollicitanten mogen begroeten. Zelfs uit Noord Holland hebben trainers zich gemeld. De 60 jarige Smit blijft op zaterdag Warffum coachen en trainen. De interim trainers Robert Vorenholt en vader Wiep Vorenholt hebben dispensatie tot 1 december gekregen, vandaar dat de club naar een nieuwe trainer op zoek is gegaan. Met Warffum is het na een goede start ietsje minder gegaan. Een plek in de middenmoot is de plek waar ze staan. Dat Nieuw Roden bij Smit terecht komt is niet zo raar. Voor Smit zelf heeft hij een mooie herinnering van een aantal jaren terug. Bij welke club dan ook, waar Smit heeft gewerkt, kan de trainer altijd terecht.

Nieuw Roden is een leuke en echte familie club. De club past ook bij mij. Daar kijkt Smit bij sollicitaties bij verenigingen ook naar. Nieuw Roden is een prima uitdaging voor de trainer. Het is een weerzien met oude bekenden. Dat betekent niet dat het ouwejongens krentenbrood gaat zijn. Ik ben eerlijk, maar recht door zee zegt Smit. Ik verlang veel van de spelers en dat mogen ze ook van mij verwachten. Voor Smit is de 3e helft ook belangrijk. Keihard trainen en zondags spelen en na die tijd moet er ontspanning zijn. Het doel voor de nieuwbakken trainer zal met Nieuw Roden zijn, zich in de 3e klasse te handhaven. Smit houdt van sjabloontrainingen. Waarom? Herhalen betekent inslijpen van vastigheden in de manier van spelen. In elk team heb je spelers, die de bal terug moeten veroveren, maar deze bal ook bij de speler brengen, die daar het beste mee overweg kan. Dus werkpaarden en raspaarden. Dat zijn de rollen die in een team noodzakelijk zijn. Smit ziet de samenwerking met Robert en Wiep Vorenholt wel zitten. Dat zijn clubmannen en staan dag en nacht voor de club klaar.

Smit heeft mooie jaren als trainer meegemaakt. Terugkijkend naar de periode bij Oosterparkers, toen daar nog veel aan spelers is betaald. Hoogkerk en Godlinze zijn toch wel verenigingen waar ik altijd welkom ben en blijf.