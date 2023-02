Nieuw Roden houdt koploper Harlingen in bedwang in aantrekkelijke wedstrijd

Nieuw Roden moest het stellen zonder Wilco Drent. De ongelukkige Drent had vrijdag met zijn duim in een cirkelzaag gezeten en mocht niet voetballen met 15 hechtingen. Voor hem kreeg de 16 jarige Yaron IJtsma een basisplek.

Met de wind in de rug probeerde Nieuw Roden tegenstander Harlingen onder druk te zetten. Via de rechterkant kwam Jorn Brink een aantal keren goed door. Zijn voorzetten hadden nog niet de juiste keurigheid. In de 15e minuut zette dezelfde Brink een goed combinatie op met Sander Drent. De sterke spits legde de bal slim met de hak klaar voor Brink. De snelle middenvelder scoorde beheerst. Het duurde niet lang voordat het iets technisch beter voetballende Harlingen iets terug deed. Een corner werd laag voor gebracht. De bal werd ingeschoten en door keeper Jayden Kuiper niet goed verwerkt. De bal werd weer ingekopt waardoor de spits van Harlingen attent reageerde en de bal achter Kuiper kon koppen. Nieuw Roden bleef niet bij de pakken neer zitten. Thomas van der Spoel kopte geheel vrijstaand de bal te veel naar de grond waardoor de bal geen snelheid meekreeg. Nas een duidelijke buitenspelsituatie waar de assistent scheidsrechter van Harlingen terecht voor vlagde, mocht Stefan Waij op links doorgaan. Zijn lage voorzet kon door Sander Drent binnen worden geschoten. Op dat moment was de voorsprong verdiend voor Nieuw Roden te noemen. Harlingen kwam met een paar goede aanvallen gevaarlijk terug. Keeper Kuiper redde nog zeer attent bij de korte hoek. 5 minuten voor de rust werd de spits van Harlingen met een onnodige actie van Brink onderuit gehaald. Scheidsrechter Berends kon niet anders dan een penalty toekennen. Deze werd goed ingeschoten en Kuiper was kansloos. Ruststand: 2-2, waarin Nieuw Roden het spel probeerde te maken en geducht moest zijn op de counters van Harlingen.

De 2e helft gaf een heel ander beeld. Nieuw Roden werd teruggedrongen door Harlingen. De thuisclub had duidelijk moeite met de straffe wind tegen. Harlingen was duidelijk de betere ploeg en creëerde goede mogelijkheden. Een aantal reddingen van Kuiper behoedde Nieuw Roden voor een achterstand. Het was uitstel van executie. Harlingen werd slecht uitverdedigd door Nieuw Roden en door een overtreding werd de aanvaller gestuit. De vrije trap van rond de 16 meter werd door de snelle rechtsbuiten van Harlingen kansloos voor Kuiper in de bovenhoek geschoten. Op dat moment leek de wedstrijd in het voordeel van Harlingen te zijn gekeerd. Nieuw Roden zette nog een keer aan. Met lange ballen werd Drent gezocht. Met veel fysieke kracht kon de spits het de achterhoede van Harlingen lastig maken. Een lange bal kwam terecht op links bij een van de betere spelers van de wedstrijd, Stefan Waij. Zijn voorzet werd slecht weggekopt. De bal viel voor de voeten van Sander Drent. Deze niet te missen kans voor de spits betekende de 3-3. Het werd nog enigszins grimmig in het slot van de wedstrijd omdat Nieuw Roden de grens van het toelaatbare opzocht. De scheidsrechter had hier iets strenger mogen optreden. Verder floot de scheidsrechter een prima wedstrijd. Beide partijen waren achteraf tevreden met het resultaat. Trainer Jur Smit was content met het resultaat. ‘Harlingen was niet uitgelopen en met de inhaalwedstrijd voor de boeg kunnen we op 1 punt komen en in de top van stand blijven.’

Geel: Weggers.

Opstelling: Kuiper; Gooyert; Matulessy; Poutsma; Waij; IJtsma (Vlonk); Drent; Smid; Weggers; Brink; van der Spoel;