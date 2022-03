Nieuw Roden moet diep door het stof tegen koploper SVZ

NIEUW RODEN – Nieuw Roden moest zondag voor eigen publiek diep door het stof tegen koploper SVZ. Waar de eerste confrontatie eerder dit seizoen in 2-1 eindigde, liet de ploeg van SVZ-trainer Max Hulsinga wederom zien waarom SVZ bovenaan staat: 6-1.

Beide partijen hebben de punten nog hard nodig. Nieuw Roden om volgend seizoen wederom actief te zijn in de derde klasse C van het zondagvoetbal en SVZ om promotie af te dwingen richting de tweede klasse. Nadat SVZ zich een week eerder lelijk verslikte in ZNC (1-1) stelden de gasten zondag duidelijk orde op zaken. ‘Dit is een meer dan verdiende overwinning’, vertelde Huberts na afloop. ‘We mogen onszelf alleen verwijten dat we de score niet hoger hebben laten uitvallen, want we waren duidelijk de bovenliggende partij. Na een kwartier stond het al 2-0 dankzij doelpunten van Halid Berbic op aangeven van Joost de Rooij. De Rooij zelf verdubbelde vlak daarna de score en met deze tussenstand bereikten we de rust. Daardoor had Nieuw Roden wellicht het gevoel dat de achterstand nog kon worden gerepareerd. In de tweede helft kwamen we echt goed in de wedstrijd en dat kwam ook in de score overtuigend tot uitdrukking. Patrick de Vries kopte in de tweede helft de 3-0 binnen uit een corner en De Rooij werd verantwoordelijk voor de 4-0 met het hoofd. Daarna was het wederom De Vries die de 5-0 maakte en De Rooij scoorde een kwartier voor tijd de 6-0. Tien minuten voor tijd incasseerden we nog wel de 6-1 via Wilco Drent die een lange bal van achteruit buitengewoon fraai op de pantoffel nam, maar de overwinning is eigenlijk geen moment in gevaar geweest. Deze overwinning is goed voor ons vertrouwen, maar we moeten scherp blijven. We staan weliswaar bovenaan, maar we zijn er nog niet.’

Nieuw Roden-trainer Jur Smit zag machteloos toe hoe zijn ploeg van de mat werd getikt. ‘Er zat een te groot verschil tussen beide ploegen en wij waren op sommige momenten gewoon niet sterk genoeg. De fouten die wij maakten werden keihard afgestraft. We gingen er op voorhand vanuit dat SVZ de bovenliggende partij zou zijn en hadden daar ook een plan voor, maar op den duur werkte de tactiek gewoon niet meer. Als je op achterstand komt moet je vroeg of laat meer risico’s gaan nemen en bijna altijd is dat in het voordeel van de tegenstander en deze wedstrijd vormde geen uitzondering op de regel. De goal die wij maakten was wellicht de mooiste van de middag, alleen heb je er heel weinig aan. We hebben achter de feiten aangelopen tegen SVZ, maar zullen onze focus snel weer moeten richten op de eerstvolgende tegenstander. Wij hebben absoluut voldoende kwaliteiten om erin te blijven, alleen het is wel zaak dat we punten blijven pakken. De komende weken ontmoeten we allemaal ploegen die op de ranglijst dichtbij ons in de buurt staan, dus de opdracht is duidelijk. We hebben zo langzamerhand wel flink wat spelers met pijntjes, maar daar hebben alle ploegen mee te maken denk ik. Donderdagavond spelen we tegen Muntendam en zondag spelen we bij De Wilper Boys. Veel tijd voor een optimale voorbereiding is er niet, dus we zullen er snel weer moeten staan.’

Voor SVZ staan de zaken er beduidend beter voor. De ploeg van Hulsinga kan zich in alle rust voorbereiden op de confrontatie met LEO die op zondag 10 april op het programma staat. ‘Zondag komen we niet in actie en daarom heb ik mijn selectie maar even vrijaf gegeven. Een week later spelen we op zondag uit tegen LEO en dan zullen we weer alles op alles moeten zetten. De slotfase van het seizoen zal zeker niet makkelijk worden, maar als wij dicht bij onszelf blijven en blijven doen waar we goed in zijn, dan komen de goede resultaten vanzelf. We zijn in elk geval blij dat Actief, de nummer twee, gelijkspeelde met 2-2 tegen Siddeburen. Het geeft maar weer aan dat de verschillen in onze competitie niet heel erg groot zijn. Het blijft hoe dan ook zeer spannend.’