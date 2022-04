Nieuw Roden staat met lege handen tegen TLC

NIEUW RODEN – Nieuw Roden moest noodgedwongen met heel veel jeugdspelers de derby tegen TLC beginnen. Wilco Drent was geschorst. Stefan Waij en Peter Woldendorp waren door blessures. Bij TLC stonden de jeugdspelers Ivar Vegter, Duncan Veening en Tim van de Mossel aan de start.

TLC begon furieus aan de wedstrijd. Het zette Nieuw Roden direct vast door in de opbouw vroeg te storen. Dat leverde een groot veldoverwicht op voor TLC. Al in de derde minuut kwam na een voorzet van Ivar Vegter de bal bij Duncan Veening. Zijn schot belandde over het doel van keeper Jayden Kuiper. In de achtste minuut liet Steinar Miedema een gevaarlijke vrije trap richting het doel van Nieuw Roden los. De scherpe voorzet werd door Sven Postma lichtjes geraakt en verdween in de verre hoek onbereikbaar voor keeper Kuiper. Dezelfde keeper liep kort daarna bijna onder een hoge voorzet door, maar kon nog net de bal onderscheppen. Middenvelder Jelmer Thijs van TLC soleerde door het strafschopgebied en net op het moment dat hij wilde gaan schieten werd zijn poging geblokt. De jonge Vegter van TLC ontfutselde Van der Spoel de bal en kon alleen op Kuiper af. De inzet was niet overtuigend want de keeper kon redding brengen. Deed Nieuw Roden dan niets? De eerste 20 minuten was er geen enkel wapenfeit voor de thuisclub te melden. De enige spits Sander Drent was een roepende in de woestijn.

Een vrije trap vanaf de middenlijn kwam hoog bij de tweede paal waar spits Drent de bal met zijn hoofd kon beroeren. De kopbal belandde naast het doel. Het goed spelende TLC kwam regelmatig goed door over de flanken. Thijs van TLC zette goed door en kreeg de bal bij spits Tuithof. Zijn wilde inzet ging hoog over. Hoe vertwijfeld spits Drent ook was, liet hij wel zien als er weer een wilde trap naar voren en niet in de richting van hem kwam. Met de handen in de lucht liet hij merken hoe machteloos hij er alleen voor stond. Dat uitte zich nog meer toen kort voor de pauze de spits zich liet gaan. Uit pure frustratie schoot hij geheel onnodig de bal over de tribune. Het tweede wapenfeit van Nieuw Roden kwam kort voor de rust. Een afgeslagen aanval belandde voor de voeten van Yaron Ytsma. Zijn schot raakte de buitenkant van de paal en ging dus jammerlijk naast. De tweede helft liet vanaf het beginsignaal een ander Nieuw Roden zien. Er werd duidelijk uit een ander vaatje getapt. Met meer fysieke inzet en energie kreeg het team van trainer Smit zowaar meer mogelijkheden. De vrije trap van Remon Slagter was daar een voorbeeld van. Zijn schot spatte uiteen op de paal. In de rebound kon er geen voet van Nieuw Roden tegenaan gezet worden. TLC kon redelijk eenvoudig overeind blijven. Het diende wel alert te blijven bij de vaak ietwat ongecontroleerde lange ballen van Nieuw Roden.

Er zat vaak niet echt een gedachte achter. Via een aantal counters kon TLC nog wel gevaarlijk worden, maar spits Tuithof liet na om de tweede treffer te maken. Slagter van Nieuw Roden nam halverwege de helft van TLC de bal op zijn schoen. Keeper Van Dijk van TLC verkeek zich bijna op de bal. Hij stuitte vlak voor de keeper vrij hoog op maar viel net over de lat op het dak van het doel. Tuithof werd nog tweemaal in stelling gebracht door de ingevallen Mahamed Farhaan. Evenzovele malen liet de spits de goede kansen onbenut en liet hij Nieuw Roden in leven om er nog een gelijkspel uit te halen. Keeper Kuiper van Nieuw Roden moest nog enkele malen in actie komen om een grotere achterstand te voorkomen. Farhaan kwam nog het dichtste bij een doelpunt maar vond zijn Waterloo op de vuisten van Kuiper. Nieuw Roden moest met tien man verder spelen, omdat Jorn Brink zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg. Nieuw Roden probeerde van alles en de jonge Sep van de Gruiter had de gelijkmaker op zijn schoen. Zijn inzet ging over het doel van TLC. In de 42e minuut kreeg Tuithof de uitgelezen kans op de beslissende goal van de wedstrijd. Vrijgespeeld door Farhaan dacht de potige spits veel tijd te hebben, maar hij kwam bedrogen uit. De bal werd hem door Thomas van der Spoel van zijn voet geplukt. Toch kwam de tweede treffer voor TLC. Een kwartier voor tijd moest Rienk Tuithof van TLC ogenschijnlijk met een zware blessure het veld verlaten. Diens vervanger Noah Dussel besliste de derby met een droog schot in de verre hoek onbereikbaar voor Kuiper. Al met al een terechte overwinning voor TLC, waarin het duidelijk werd dat Nieuw Roden in een moeilijke periode zit.

Nieuw Roden: Kuiper; Matulessy (Berisha); M. Drent (Den Hartog); Van de Gruiter; Van der Spoel; Brink; IJtsma (S. van de Gruiter); Slagter; S. Drent; Van der Veen (M. Kuiper); Jansen.

TLC: Van Dijk; Postma; Van der Mossel (Farhaan); Aalders; Thijs; Vegter; Miedema; J. Tuithof; Veening (Pol); De Jong; R. Tuithof (Dussel).