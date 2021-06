Nieuw Roden stemt massaal op Dream Team, Andre Beuker krijgt meeste stemmen

NIEUW RODEN – Afgelopen week ging de Krant op zoek naar het Dream Team van VV Nieuw Roden. Vele voetballiefhebbers die de club een warm hart toedragen konden tot afgelopen zondag hun stem uitbrengen. Wie zijn er onmisbaar in het team van de Nei-Roners? Wie zijn de beste balkunstenaars die ooit rondgelopen hebben op het sportpark aan de Zevenhuisterweg? Nu alle stemmen geteld zijn, is duidelijk hoe het Dream Team van de blauwhemden eruit ziet.

Het enige plekje onder de lat wordt bekleed door Andre Beuker. De stemmers gaven de naam van de doelman het vaakst door van iedereen. En mag zich daarom terecht de beste keeper ooit noemen. Hij troeft daarmee concurrent Kevin Kremer af. In de achterhoede zijn er basisplaatsen voor Remon Slagter, Martijn Drent, Dennis Matulessy en Martijn Steenbergen. Laatstgenoemde was van alle verdedigers het populairst. Remon Slagter kreeg achterin de minste stemmen, maar dat was wel net genoeg om onder andere Tim van der Vlugt en Wim Drent buiten de basis te houden. Op het middenveld is Marcel Kuiper een zekerheidje, gevolgd door Rens Komdeur. Op gepaste afstand is Wilco Meijer de derde naam in de basiself van het Dream Team. Namen die het net niet gehaald hebben zijn; Marten Poeder, Bert Lafontaine en Ivar den Hollander.

In de voorhoede gingen de meeste stemmen naar Nick Matulessy en Koen van Os. Zij zijn dus ook zeker van een plek in het team. De strijd om het laatste ticket in de voorhoede was enorm spannend en ging, wellicht niet heel verrassend, tussen Sander en Wilco Drent. Broer Sander kreeg twee stemmen meer dan Wilco en trok daarmee aan het langste eind. Als coach kregen Patrick van Nimwegen en Jur Smit een gelijk aantal stemmen, helaas voor hun ging dit om plek twee. Maks Uilenberg kreeg meer dan het dubbele aantal stemmen en is daarmee zonder enige twijfel de coach van het Dream Team van VV Nieuw Roden. Het stemrecord van vorige week is alweer uit de boeken. Er werd op het Dream Team van Nieuw Roden het meest gestemd van alle clubs. Laten we hopen dat de huidige eerste selectie de komende jaren nog veel memorabele momenten gaat kennen. Volgende week is het de beurt aan VEV’67 uit Leek. Hopelijk wordt er dan ook weer massaal gestemd.