Nieuw-Roden strijdend ten onder tegen GOMOS

NIEUW-RODEN – Afgelopen zondag werd er bij 4eklasser Nieuw Roden gehoopt op een bekerstunt tegen het bezoekende Gomos, dat in de zondagcompetitie maar liefst drie klassen hoger uitkomt. Een stunt heeft er echter geen moment ingezeten. Nieuw Roden keek namelijk in het eerste kwartier lijdzaam toe hoe de ploeg van trainer Martin Drent kinderlijk eenvoudig een 0-4 voorsprong nam. Een monsterscore met dubbele cijfers leek in de maak, maar net als de bekerstunt kwam die er ook niet.

Nieuw Roden herpakte zich na ongeveer 20 minuten spelen, rechtte de rug en toonde opeens de strijdlust, waar het in het eerste kwartier aan ontbrak. Het leverde Nieuw Roden voor rust de 1-4 op en na rust werd de achterstand zelfs gehalveerd tot 2-4. In het laatste kwartier van de wedstrijd werd Nieuw Roden opnieuw overvleugeld door Gomos, dat via nog drie goals de eindstand op 2-7 bepaalde. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hans Beenkens was overigens het eerste wapenfeit voor Nieuw Roden. Hayo Poutsma bood Jeroen Gooyert in de 2e minuut een schietkans, maar het schot dat volgde miste de juiste richting. Meteen daarna probeerde aanvaller Jannes Siegers van Gomos met een hakbal een medespeler te bedienen. Dat mislukte, maar hij kreeg met enig geluk daardoor zelf een scoringskans, waar hij wel raad mee wist. De 0-2 volgde een minuut later al, toen Guido Koolen een lage voorzet gaf, welke bij de tweede paal werd afgerond door Wouter de Vries. In de 9e minuut beging Wilco Drent een overtreding, waarvoor hij terecht een gele kaart kreeg voorgehouden. Twee minuten later scoorde Jannes Siegers uit een voorzet van Ivo Drenth de 0-3. Nog binnen het kwartier vergrootte Gomos de voorsprong naar 0-4. Doelman Jayden Kuipers keerde eerst nog wel een inzet van Tim Assman, maar in de rebound scoorde de lange aanvaller alsnog met de borst. Er werd zoals gezegd daarna opeens meer strijd geleverd door Nieuw Roden en dat betaalde zich in de 18e minuut uit in de 1-4. Het doelpunt kwam op naam van Stefan Waij, wiens vrije trap vanaf een meter of achttien van richting werd veranderd en daardoor doelman Justin Oosterman van Gomos kansloos liet. Gomos bleef na dit doelpunt in een veel te laag tempo spelen om het Nieuw Roden weer erg lastig te maken. Bovendien begon de pas 17-jarige doelman Jayden Kuiper zich meer en meer te onderscheiden met een serie prima reddingen. Na een half uur spelen blesseerde Stefan Waij zich zodanig dat hij vervangen moest worden door Lars Vlonk. Het 16-jarige talent speelde onbevangen en liet een prima indruk achter. Datzelfde gold voor de even oude Yaron IJtsma, die later in de wedstrijd ook mocht invallen. Tot de rust kreeg Gomos nog enkele kansen, maar die waren er ook zeker voor Nieuw Roden. Trainer Martin Drent wisselde kort voor het rustsignaal Ivo Drenth voor Edwin Rozenveld. Bij Nieuw Roden kwam Camiel Sewuster na rust in het veld voor Dennis Matulessy. Verwacht mocht worden dat Gomos meteen na rust het initiatief weer naar zich toe zou trekken en orde op zaken zou stellen. Deze verwachting kwam echter niet uit. Nieuw Roden speelde met meer inzet en kwam zelfs op 2-4 door een goal van Angelo Weggers, die doelman Oosterman met een geplaatst schot het nakijken gaf. Gomos besefte dat er wat moest gebeuren en schakelde toch maar naar een hogere versnelling. Het leverde een paar grote kansen op, maar doelman Kuiper onderscheidde zich juist in deze fase met enkele prima reflexen op inzetten van dichtbij. Aan beide kanten werden nog een paar wissels doorgevoerd en uiteindelijk werd in het laatste kwartier de individuele kwaliteit van een aantal Gomos-spelers zichtbaar. Een aantal vlot uitgevoerde aanvallen waren de verdediging en doelman Kuiper van Nieuw Roden te machtig en dat resulteerde in nog drie tegengoals voor de ploeg van trainer Jur Smit. Jannes Siegers maakte de 2-5 en invaller Edwin Rozenveld was verantwoordelijk voor laatste twee goals van de wedstrijd. Namens Nieuw Roden was Hayo Poutsma nog dicht bij een doelpunt, toen hij de bal na een corner in één keer op de slof nam. Het schot scheerde helaas voor Nieuw Roden rakelings over de deklat. Martin Drent was tevreden over het feit dat zijn ploeg de volgende bekerronde haalde, maar dat was hij niet over de manier waarop: “Als je zo snel en zo gemakkelijk op een 0-4 voorsprong komt, dan moet je met dubbele cijfers winnen. Mijn ploeg schakelde terug naar een dramatische handelingssnelheid en verloor daarnaast ook de concentratie. Ik vind dat onbegrijpelijk. Nieuw Roden knokte er keihard voor en mijn ploeg liet pas in het laatste kwartier weer zien wat ze kunnen”. Zijn collega Jur Smit was blij dat zijn ploeg zich herpakte na een slecht begin van de wedstrijd: “We zijn niet weggespeeld en hebben naar onze mogelijkheden gespeeld. Mijn doelman was de beste man van het veld en ook over het spel van de beide invallers van 16 jaar oud, kan ik alleen maar optimistisch zijn. En Nieuw Roden heeft meer talenten en dat biedt veel perspectief voor de nabije toekomst”.

Man van de wedstrijd: Jayden Kuiper

Opstelling Nieuw Roden: Kuiper, Brink; W. Drent, Matulessy (Seewuster) (Slagter), van der Spoel (IJtsma), Poutsma, Waij (Vlonk), Gooyert (Jansen), S. Drent, Smid, Weggers

Opstelling GOMOS: Oosterman, van Birgelen (Baving), Bosman (van Esch), Krul (Slachter), Koolen, Smit (van der Meulen), Drenth (Rozenveld), de V