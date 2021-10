Nieuw Roden verliest terecht van SVZ, maar nog meer van zichzelf

ZEIJEN/NIEUW-RODEN – Nieuw Roden begint energiek aan de wedstrijd. Een afgeslagen aanval van de blauw hemden wordt door middenvelder Jeroen Gooijert naast geschoten. Na dit korte offensief neemt SVZ het heft in handen. Nieuw Roden valt ver terug. Na een kleine 10 minuten voetbal brengt Johannis Kakasina de bal voor bij de 1e paal. De achterhoede van Nieuw Roden let niet op en Johnno Hingstman laat met een mooie kopbal de 1-0 aantekenen. Het spel van SVZ is prima en laat de bal prima gaan. Nieuw Roden heeft er geen vat op en geeft de thuisclub ook de nodige ruimte, waardoor er gemakkelijk gecombineerd kan worden. SVZ zet prima aanvallen via de vleugels op.

Met opkomende rechter en linker verdedigers komt de ploeg vaak door tot de achterlijn. In deze fase staat de 16-jarige keeper van Nieuw Roden, Jayden Kuiper, de 2e treffer voor SVZ in de weg. Zijn reddingen behoeden zijn team voor een grote achterstand. Nieuw Roden laat pas in de 28e minuut iets weer van zich zien. Aanvoerder Wilco Drent wordt in de 16 meter aangespeeld en zijn schot wordt door Jasper Dieden gestopt en tot corner verwerkt. De aansluitende corner wordt door Marcel Kuiper bij de 2e paal gelegd. De kopbal van Wilco Drent verdient een beter lot. De kopbal gaat naast het doel van SVZ. Wederom een voorzet van Kakasina bij de 2e paal voor het doel van Nieuw Roden. Aanvoerder Max de Vries neemt de bal in een volley, maar een prima redding van Kuiper in het doel van Nieuw Roden zorgt er voor dat het maar 1-0 blijft. Een vrije trap van Kuiper halverwege de helft van SVZ brengt Thomas Jansen van Nieuw Roden in vrije positie om te koppen. Zijn inzet is te slap om Dieden te verontrusten. In de 34e minuut neemt Halid Berbic een vrije trap op rechts. Zijn voorzet belandt op de lat van het doel van Nieuw Roden. Met veel lange ballen op de spitsen Kuiper en Drent brengen wel enige mogelijkheden op voor Nieuw Roden. Het resulteert op slag van rust tot een vrije trap op een voor Kuiper ideale plek. Zoals het de routinier betaamt schiet hij vanaf zo’n 20 meter de bal in de voor keeper Dieden onbereikbare hoek. Deze goal komt eigenlijk uit het niets, want tot dan heeft Nieuw Roden nog niet iets van voetbal laten zien. Het heeft wel veel gezeur en gezeik op de scheidsrechter laten horen. Werkelijks niets wat scheidsrechter Lemmen ook voor fluit, telkens is er veel commentaar van de kant van Nieuw Roden.

In de pauze hebben pa en zoon Voorintholt (interim coaches) de ploeg behoorlijk laten weten, dat het commentaar geven niet de juiste methode is om een wedstrijd te willen winnen. Het blijkt, want Nieuw Roden tapt uit een ander vaatje. Meer fysiek en alleen maar lange ballen op de drie kopsterke spitsen moet voor het nodige gevaar zorgen. Toch is het SVZ dat via een prima aanval via rechts, waar Berbic een prima voorzet op spits Hingstman aflevert. De spits is nu trefzeker en zorgt voor de verdiende 2-1 voorsprong. Nieuw Roden geeft niet op en zoekt het alleen nog maar in lange ballen. Een vrije trap van Kuiper dwingt Dieden tot een redding. SVZ probeert met veel balbezit het gevaar Nieuw Roden te beteugelen. Daarin moet je dan wel nauwkeurig samenspelen. Dat laatste vergeet de ploeg van Hulsinga. In plaats van vooruit te spelen zoekt men het in duels en onnauwkeurig passen. Dit is allemaal in het straatje van Nieuw Roden. Nieuw Roden blijft zoeken naar dat ene kansje op de gelijkmaker. Een corner komt bij de 2e paal, waar invaller Thomas den Hartog staat. Zijn volley dreigt in het doel te verdwijnen maar wordt door de keeper uit het doel geranseld. SVZ daarentegen vergeet simpelweg de score uit te breiden. Kansen voor Patrick de Vries en Hingstman hebben voor de verlossende derde treffer moeten zorgen. Keeper Kuiper blijkt een prima keeper te zijn en is voor Nieuw Roden de man van de wedstrijd.

Interim trainer Robert Voorinholt geeft aan dat de nederlaag terecht is. De 1e helft is erg slecht en de 2e helft hebben we via lange ballen en standaardsituatie geprobeerd het tij te keren. Hij en zijn vader zijn niet te spreken over het spel, maar ook over het telkens weer commentaar leveren op de beslissing van de scheidsrechter.

Trainer Max Hulsinga is blij dat de punten in Zeijen blijven, maar we hebben vergeten de wedstrijd op slot te doen, omdat we de kansen hebben laten liggen. Hij is wel content over de discipline van zijn ploeg, die in eerdere wedstrijden dit soort fysieke potjes de punten hebben laten liggen.

Toeschouwers: 100

SVZ: Dieden; de Vlas (de Vries); Ybema; Westebring; Kooistra; Kakasina; Leijdelmeier; de Vries; de Rooij; Berbic ( Haverkate); Hingstman

Nieuw Roden: Kuiper; Matulessy; Brink; M. Drent; Gooijert; van de Spoel; Jansen (den Hartog); N. Matulessy (Woldendorp); M.Kuiper; W. Drent; S. Drent

Gele kaarten:

SVZ: de Vlas; de Rooij;

Nieuw Roden: S. Drent; W. Drent; M. Drent; Brink; M. Kuiper;