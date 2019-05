Nieuw-Roden verzuimt te scoren tegen VAKO

Geen punten voor Nieuw-Roden





VRIES – VAKO en Nieuw Roden maken er een spannende wedstrijd van in Vries. In de vijfde minuut wordt de enige treffer door Rolf van Wijk geproduceerd. Spits Drent faalt in de afwerking om Nieuw Roden minimaal een punt te schenken.

VAKO laat vanaf de aftrap zien wat de bedoelingen zijn. Door veel druk naar voren wordt regelmatig de bal van spelers van Nieuw-Roden afgepakt. De spelers van Vako zijn gretig en willen de nederlaag van vorige week duidelijk van zich afspelen. Binnen vijf minuten ontstaan er voor het doel van keeper Femko de Vries al een aantal situaties van waaruit een doelpunt kan ontstaan. Na een afgeslagen aanval van VAKO komt de bal op de rand zestien meter gebied voor de voeten van Rolf van Wijk. Deze bedenkt zich niet en schiet op doel. Het lijkt een houdbaar schot, maar tot ieders verbazing gaat de stuiterbal door de handen en benen van de jonge keeper van Nieuw Roden in het doel: 1-0.

Na een 25 minuten komt Nieuw Roden meer in de wedstrijd en ook op de helft van VAKO. Mogelijkheden voor Wilco Drent en Jurriaan van Kampen gaan aan het doel van keeper Cas van der Wijst voorbij. Robin den Hollander krijgt ook een goede mogelijkheid maar hij schiet de bal jammerlijk naast in vrije positie. VAKO laat zien met een goede aanval via de linkerkant ook niet goed met de kansen om te kunnen gaan. Leander Meijering schiet vanaf de rand zestien meter, maar zijn poging gaat naast. Pal voor de pauze krijgt Stefan Hondeveld, na een verre ingooi, de kans de voorsprong voor de thuisclub uit te breiden. Zijn poging gaat naast. In de daarop volgende aanval geeft Martijn Drent een lange bal op Wilco Drent, die de bal netjes teruglegt op de inkomende Robin den Hollander. Zijn ietwat wilde uithaal gaat helaas voor Nieuw Roden naast.

De tweede helft laat een beter spelend Nieuw Roden zien. Het resulteert in ieder geval in meer goede kansen. Ook nu laten Wilco Drent en van Kampen zien het vizier niet op scherp te hebben deze dag. In de 58e minuut begaat Martijn Drent een flinke tackle op de enkel van Andre Manzeza van VAKO. De goed leidende scheidsrechter van Ekelenburg geeft de boosdoener een terechte rode kaart. Met tien man laat Nieuw Roden het er niet bij zitten. Ze zetten aan voor de gelijkmaker. Dat betekent dat er ruimte komt voor de thuisploeg. Dat resulteert in een aantal goede kansen voor Meijering, Steenbergen, maar ook zij kunnen het doel niet vinden.

Nieuw Roden spits Wilco Drent krijgt in deze fase zeker twee mogelijkheden, die de spits in goeden doen zeker doeltreffend zal hebben gemaakt. Nu schiet hij eenmaal naast en de andere mogelijkheid stuit hij op de goed keepende van der Wijst. Met tien man blijft Nieuw-Roden zoeken naar op dat moment de verdiende gelijkmaker. Afstandsschoten van Frank Boksebeld, Marcel Kuiper leiden niet tot het gewenste resultaat. De altijd vocaal duidelijk aanwezige Ad Witlox roept Marcel Kuiper aan ”Ram die bal erin” als de speler aanlegt voor een vrije trap vanaf de zestien meter. Kuiper schiet de bal over het doel van VAKO. De voor Peter Woldendorp ingevallen Thijm van Nimwegen draait in de slotfase van zijn tegenstander weg, maar kan de bal voor Nieuw Roden niet de juiste snelheid meegeven om de verdiende gelijkmaker te maken. VAKO heeft het lastig en ziet zich genoodzaakt de counter te hanteren. Het levert nog kansen op voor Meijering en Dennis Schot. Beide malen staat keeper de Vries op de goede plaats.

Al met al een gelukkige overwinning voor VAKO, die in de strijd voor degradatie deze dag goede zaken doet. Trainer Allart Bouw spreekt van een meer spannende wedstrijd dan goede wedstrijd. Zijn team geeft wel een goede reactie op het verlies van vorige week.

Ad Witlox vindt dat Nieuw-Roden de eerste helft niets in te brengen heeft gehad. ‘Een knullig doelpunt beslist de wedstrijd. De tweede helft na de rode kaart hebben we een veldoverwicht en verdienen we zeker een punt. De kansen die we hebben gecreëerd worden normaal gesproken afgemaakt, maar vandaag helaas niet.’

Opstelling:

VAKO: Van der Wijst, Zwiggelaar, Wollerich, van Wijk, Meijering, Steenbergen (van Huffelen), Imminga, de Bruin(Goedkoop), Hondeveld, Schoot, Manzeza.

Nieuw Roden: Matulessy, Bokseveld, Gooijert (van Nimwegen), M. Drent, Woldendorp,den Hollander (Kalfsbeek), Coster, W. Drent, van kampen, Kuiper, de Vries

Rode kaart: Zwiggelaar (2x geel) Vako; M. Drent direct rood Nieuw Roden.