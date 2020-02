Nieuw schoollogo OBS de Beelen onthuld

TOLBERT – Onlangs een feestelijke momentje op openbare basisschool De Beelen. De open dag werd dit jaar gecombineerd met het onthullen van het nieuwe schoollogo. Om kwart voor negen stonden alle kinderen, personeel en een aantal ouders in een halve kring op het plein. Daar stond de leerlingenraad klaar om het nieuwe logo te onthullen. Het logo is ontworpen in samenwerking met Heidi Wolters van Beeldende zaken, het logo heeft aangepast tot een fris en kleurrijk logo. Het logo werd met luid applaus en confetti ontvangen.