Nieuw seizoen staat voor de deur bij Kinderboerderij Roden

RODEN – Er staat weer een nieuw seizoen voor de deur bij Kinderboerderij Roden. Zaterdag 1 april is het daarom feest voor jong en oud aan de Norgerweg. Nu de lange winter weer voorbij is, de dagen weer langer worden en de voorjaarsbloemen weer naar de oppervlakte komen is het absoluut de moeite waard om zaterdag een kijkje te komen nemen. Er is volop vertier en de toegang is gratis zoals gebruikelijk.

Dat maakt Kinderboerderij Roden dan ook het hele jaar door tot een publiekstrekker van formaat vertelt Volksvermaken Roden-voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Het is altijd al zo geweest, dus wij kunnen het ons inderdaad ook niet anders voorstellen. Het is ook belangrijk om het vrij van entree te houden, want dan blijft het voor iedereen ook toegankelijk, want er is nog steeds heel veel belangstelling onder de mensen. Dat hebben we afgelopen jaar wel gemerkt toen de bezoekersaantallen weer flink zijn gestegen. Het is wel zo dat ook wij last hebben van de inflatie, maar met de nodige creativiteit in het vinden van oplossingen valt er altijd wel iets te regelen. Het afgelopen jaar moesten we de grote schuur opknappen en het dak vervangen om te garanderen dat onze dieren droog kunnen blijven staan. Het was een flinke investering, maar we hebben het voor elkaar gekregen en hebben de kinderboerderij ondertussen weer volledig op orde. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om zaterdag vanaf 13.00 uur langs te komen om de feestelijke seizoenstart samen te komen vieren.’

Voor kinderen zijn er zaterdag weer allerlei leuke activiteiten op touw gezet. De ballonclown is weer van de partij, de draaimolen is in voor een rondje en kinderen die het leuk vinden kunnen zich laten schminken als een tijger of vlinder desgewenst. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar het kan allemaal bij Kinderboerderij Roden. De Kinderboerderij heeft vandaag de dag nog altijd een sociaal-maatschappelijke functie, vervolgt Kalfsbeek. ‘Het is een dagbestedingslocatie van de Cosis zorggroep. Hier werken cliënten van Cosis in de theeschenkerij en in de houtbewerking. Ook verzorgen ze onderhoud en zorgen voor de dieren. Echt een win-win situatie. Voor de deelnemers is hierdoor een hele mooie en waardevolle uitgangspositie ontstaan. Ze staan niet langs de zijlijn, maar draaien volop mee in de samenleving. Je merkt dat de kinderboerderij leeft in Roden, want veel mensen dragen het een warm hart toe. De jaarlijkse verloting is ook een belangrijke inkomstenbron voor de Kinderboerderij en dat is ook vorig jaar weer gebleken, want we hebben 7.500 euro binnengehaald. Geld waarmee we weer heel wat mooi doelen dichterbij kunnen halen.’

Kinderboerderij Roden heeft haar zaken in 2023 bestuurlijk goed op orde. Ook de rest van de organisatie draait op rolletjes, maar voor vrijwilligers is er altijd wel plek besluit Kalfsbeek. ‘Vandaag de dag werken hier in wisselende samenstelling ongeveer 25 mensen van de Cosis zorggroep en deze mensen hebben natuurlijk een klein beetje begeleiding nodig. We zijn gelukkig in staat om deze zorg op het juiste niveau te houden, maar vrijwilligers die graag een handje mee zouden willen helpen mogen zich gerust melden, want er is op de Kinderboererij altijd wel iets te doen en des te meer zielen, des te meer vreugd.’ Kinderboerderij Roden bestaat uit goed verzorgde landerijen met verblijven voor geiten ezels, alpaca’s, konijnen, cavia’s, herten en wat al zo meer op een kinderboerderij voorkomt. Al deze dieren zijn aan te raken en te knuffelen en men kan zich daartussen vrijelijk bewegen. In aparte afgesloten gedeelten zijn herten, zwanen en andere watervogels, waaronder fraaie soorten eenden te bewonderen. Daarnaast is er een fraai vogelhuis met exotische vogels. Ook is er een speeltuin met diverse schommels, diverse wiptoestellen, glijbanen, evenwichtsbalk en klimrekken, omgeven door banken met tafels, waar de ouders een oogje in het zeil kunnen houden. Alle speeltoestellen zijn gecertificeerd en worden periodiek gekeurd. Donateur worden is mogelijk via volksvermaken.nl.

Wat: Kinderboerderij Roden

Wanneer: Zaterdag 1 april

Waar: Norgerweg Roden