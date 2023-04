Nieuwbouw Hekakker past het beste op oude vertrouwde plek

NORG – Openbare basisschool De Hekakker is toe aan nieuwbouw. Het gebouw verslechtert zienderogen, het dak lekt en lokalen voldoen niet meer aan de huidige onderwijsnormen. De afgelopen maanden heeft de gemeente Noordenveld een locatie onderzoek op touw gezet. Hieruit kwam naar voren dat de huidige plek voor nieuwbouw van de school ook in de toekomst de beste plek is. Andere locaties die werden bekeken waren De Brinkhof, De Brinkhofweide, locatie Kampweg en plekken rondom de voetbalvelden van GOMOS.

Directeur Han Kemker kon zich vinden in de conclusies. ‘Wij zijn als school enorm blij met de uitkomsten van het locatie onderzoek van de gemeente. Vanaf het begin af aan hebben we altijd al gezegd dat we graag op deze plek zouden willen blijven. Daar hebben we geen geheim van gemaakt. Er is veel ruimte rondom de school, weinig verkeer en daarmee is het een rustige locatie die goed geschikt is om onderwijs te geven.’ De school blijft samenwerken met kinderopvang Kidscasa en zal in de toekomst Kindcentrum De Hekakker gaan heten.

Op een vorige week gehouden informatieavond voor ouders, omwonenden en andere belangstellenden maakte wethouder van onderwijs Kirsten Ipema de toehoorders duidelijk dat de inzet van de gemeente is om nog voor de zomer de nieuwe locatiekeuze te presenteren aan de gemeenteraad. ‘De school is niet in al te beste staat en is duidelijk aan vervanging toe. We kunnen nog een beetje investeren om het dak te repareren, maar eigenlijk moeten we zo snel mogelijk een nieuwe school gaan bouwen. Op de huidige locatie ligt al een onderwijsbestemming, zodat een bestemmingsplan niet hoeft worden aangepast.’

Architect Kor Hendriks van architectenbureau DAAD gaf in een toelichting aan dat ook zijn onderzoek uitwees dat de huidige locatie de beste was. ‘De plek hier in het dorp is prima. Het past ruimtelijk en functioneel. Ook de interactie tussen jong en oud met de buurt is een pluspunt,’ aldus Rob Hendriks.

‘Logische keuze’

Aanwezige ouders vonden de locatiekeuze wel logisch. Zij zagen meer op tegen het twee keer moeten verhuizen van de leerlingen naar tijdelijke onderkomens. Hoe komt dat er uit te zien en hoelang gaat dat duren? Dat de school er na de besluitvorming van de gemeenteraad nog niet meteen staat werd duidelijk. ‘Er volgt na besluitvorming over de locatie een traject van bouwplannen maken en inspraak. Daar trekken we twee jaar vooruit en daarna begint de werkelijke bouw,’ vertelde onderwijsambtenaar Annette van der Aa. Het betekent ook dat er gekeken moet worden naar een tijdelijke school op een andere plek. Hierbij wordt met een schuin oog gekeken naar een mogelijk toekomstig vertrek van het naastgelegen Dr. Nassaucollege naar Assen. Als dat niet aan de orde is wordt een locatie gezocht voor tijdelijke units waar lesgegeven kan worden.