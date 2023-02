Nieuwe accommodatie voor Sv Haulerwijk

HAULERWIJK – Sv Haulerwijk heeft een nieuwe accommodatie geopend. De oude pand dateert uit de zestiger jaren en was oud en versleten. Dankzij financiële steun van de gemeente is het gelukt om een prachtige accommodatie neer te zetten. De opening van het pand opgeknipt in verschillende momenten: vrijdag 10 februari was overdag de officiële opening, in de avond was er een feest voor de jeugdleden en zaterdag 11 februari een feestavond voor alle leden. Voorzitter sv Haulerwijk Ronald de Vries: ‘We zijn nog bezig met een feestavond voor de lokale ondernemers. Het gebouw is gerealiseerd door sv Haulerwijk. We willen deze echter wel multifunctioneel gebruiken voor zowel de sport als voor vergaderingen en bijeenkomsten. Op dit moment heeft de dartvereniging onderdak gevonden in het nieuwe gebouw, maakt Bootcamp Leek gebruik van de accommodatie, vindt de jaarlijkse Snikkerun plaats vanaf deze plek en zijn we in gesprek met de JOH (Jongeren Organisatie Haulerwijk). In 2012 hebben we onze beleidsdoelstellingen geformuleerd. We hebben een fusie tot stand gebracht tussen v.v. Haulerwijk en zvv Haulerwijkse Boys, dit was rand voorwaardelijk om überhaupt met de nieuwbouw aan de slag te kunnen. Deze fusie is in 2015 tot stand gekomen. Vanaf 2014 zijn we al in gesprek met de gemeente over de nieuwbouw. Dit is ons nu gelukt! Twee flinke trajecten maken dat we organisatorisch en qua faciliteiten klaar zijn voor de toekomst. Het is nu aan ons om dit ook te gaan benutten.’