Nieuwe Activiteitenladder gepresenteerd

NOORDENVELD – Voor alle kinderen van de basisscholen in de gemeente Noordenveld zijn er in de komende maanden weer volop activiteiten georganiseerd op het gebied van sport- en cultuur. ‘Veel variatie, veel sport, veel cultuur en vooral veel leuke activiteiten. Er staan meer dan 40 verschillende activiteiten voor elke leeftijd op de ladder,’ laat cultuurcoach van Welzijn in Noordenveld Sacha Kraan enthousiast weten.

De Activiteitenladder biedt een overzicht van activiteiten waar kinderen van februari tot en met juni aan deel kunnen nemen. Het aanbod voor de eerste weken laat al veel variatie zien. Zo is er in februari trampoline-jumping fitness voor de groepen 3 tot en met 5 in Roden, is er een Beweegfeest voor de groepen 1 tot en met 4 in Roden, wordt er voor dezelfde doelgroep zangles gegeven door Minka Zaal in Peize, gaat Olga Talsma in Norg knutselen met de kleutergroep en is er een training van de Colorguard Kids voor de groepen 2 tot en met 4. Gemiddeld gaat het om activiteiten die drie weken achter elkaar plaatsvinden. De activiteiten worden op 10 verschillende locaties en dorpen aangeboden.

Sacha Kraan: ‘De activiteiten die wij vanuit sport- en cultuur organiseren voor kinderen is vooral bedoeld om kennis te maken met de diversiteit in aanbod in onze gemeente. Wil je daarna blijvend de activiteit gaan bijwonen dan kun je je opgeven als lid. Is geld een belemmering voor het meedoen aan activiteiten, dan is er hiervoor een speciaal jeugdfonds sport- en cultuur. Wij kunnen hierbij helpen om dit verder te organiseren.’

‘Er zijn ditmaal veel nieuwe activiteiten bijgekomen,’ zegt medewerker Rianne Lukkes van het Servicebureau van WiN. ‘We hebben een oproep geplaats en daar was een goede respons op. Ik mag wel zeggen dat we een recordaantal aanmeldingen van deelnemende verenigingen en organisaties hebben binnengekregen. Het Servicebureau zet de Activiteitenladder vrijdag 13 januari op de website van WiN. Op de basisscholen wordt de flyer deze week uitgedeeld. Wel is het nog altijd zo dat aanmeldingen worden genoteerd in volgorde van binnenkomst en vol is vol.’

Informatie bij Welzijn in Noordenveld 050 3176500.