Nieuwe afslankstudio Easyslim in Roden geopend

RODEN – Op woensdagavond 24 juli werd aan de handelsweg in Roden de nieuwe afslankstudio Easyslim geopend. Eigenaresse Martha Strengholt is erg enthousiast over haar nieuwe praktijk. “We zijn ontzettend blij met de opening hier in Roden. Het is een prachtige plek met charme en veel natuur. En we hebben voor de deur natuurlijk een grote parkeerplek waar gratis geparkeerd kan worden.” De Easyslim-methode werkt met een speciaal apparaat dat met ultrasound de vetcel leegt, en tegelijkertijd door elektrostimulatie de spieren opbouwt. Een behandeling duurt zo’n veertig minuten en is pijnloos en veilig. En er is direct resultaat te zien, zegt Strengholt. “Klanten raken door de behandeling verspreid over hun hele lichaam gemiddeld zo’n 16 centimeter kwijt: bij de heupen, benen, taille, en buik.”

Afslanken was nog nooit zo easy en leuk, is de slogan van de methode. Strengholt beaamt dat. “Het is makkelijk, want het apparaat doet het werk voor je, en het leuke is dat je een heel persoonlijke ontvangst hebt in een huiselijke sfeer. We bouwen ook echt een persoonlijke band op met onze klanten die hier komen. Daarnaast geven we ook advies, en raden we een gezonde levenswijze aan. Dat is ook belangrijk natuurlijk.” Easyholt Roden is landelijk de 42e vestiging die haar deuren opent. “We bieden Rodenaren een makkelijke manier om af te vallen aan en een methode waardoor mensen zich snel beter in hun voelen. Ik weet wat het is en hoe het voelt. Dat gun ik iedereen.”