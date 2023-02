Nieuwe bieb Roden wordt mini Groninger Forum

RODEN – Met bubbels en high cuisine hapjes werd donderdag de start van de verbouw van de Roder bibliotheek feestelijk ingeluid. In een bomvolle biebzaal luisterde het massaal toegestroomde publiek naar de woorden van bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk die een vraaggesprek aanging met gedeputeerde Nelleke Vedelaar en wethouder Alex Wekema over de ontwikkeling van bieb naar hub. Die bibliotheek wordt getransformeerd tot een soort ontmoetingsruimte waar je behalve voor het lenen van boeken ook terecht kunt voor een praatje, een (hulp)vraag, informatie, kunst en cultuur én een goede bak koffie ingetapt door een echte barista. ‘Het Groninger Forum, maar dan op één verdieping’, grapte wethouder Wekema. Het Taalhuis krijgt een plek in de nieuwe bieb, culturele instellingen kunnen zich er presenteren en er komt een heus techlab waar kinderen aan de slag kunnen met techniek. Ook wordt het eerste ‘doe-mee-plein’ van Drenthe geopend. Dat is een plek waar ontwikkelen, ontmoeten en ondersteunen centraal staan. Reizigers die op de bus moeten wachten hoeven dat straks niet langer in een koud bushok te doen maar kunnen binnen lekker relaxed met een bakkie koffie de krant lezen. Of bij mooi weer buiten, want er moet ook een terras verschijnen voor de nieuwe ingang die aan de kant van het busstation komt. De bibliotheek gaat in het voorjaar tot aan de opening in september dicht. Wel wordt nog gezocht naar een andere ruimte voor de boekenuitleen. Met het project is zo’n 1 miljoen euro gemoeid. Inwoners van Noordenveld worden binnenkort via een prijsvraag uitgenodigd om mee te denken over een nieuwe naam voor de biebhub.