Nieuwe brede school Oostindie gaat ‘Violier’ heten

Slotema: ‘School is een kleurenpalet van kinderen’

LEEK – In de wijk Oostindie werd afgelopen week de naam van de nieuwe brede school onthuld. De school krijgt de naam ‘Violier’, bedacht door Jan Willem Slotema, grootvader van een leerling van de school. Onder toeziend oog van wethouder Elly Pastoor werd het een vrolijke boel in Oostindie.

De naamgever van de school deed uit de doeken hoe hij op de naam ‘Violier’ is gekomen. ‘De wijk Oostindie kent allemaal namen die verwijzen naar flora. Bomen, kruiden en planten: Abeel, Fluitekruid, Boterbloem, Balsemien, Hyacint, Bostulp, Bosannemoon, Krokus, enzovoort. De school krijgt haar locatie aan de Watersingel. Er zijn ook Water-Violieren.

Een impressie van de school waarbij de ingang allerlei kleuren mij al doen denken aan de diverse kleuren van Violieren. Een school is een kleurenpalet van kinderen. Ieder kind heeft vaak een eigen lievelingskleur en elke onderwijzer zal vaak weten welke kleur bij elke leerling past. Violieren hebben diverse kleuren en geven levendige kleuraccenten’, aldus Slotema. ‘Door de verschillende kleuren te mengen tot een boeket komen de violieren, net als leerlingen, vaak het best tot hun recht en versterken daardoor elkaar tot een kleurig, fleurig, zelfs geurend geheel, waarin ieders kleur, smaak en geur een bloeiend geheel creeëren. Zelfs daardoor aan karakters wordt geschaafd, door respect voor ieders mening en scharkering.

Een school waar van jongs af aan ieder op eigen wijze en karakter opgroeit, waarbij de onderwijzers aan de karakters – levenskleur een extra dimensie geeft.

Violier doet mij door de eerste drie letters denken aan een Viool. Een school waar muziek in zit.

De spirituele betekenis van de Violier: liefdevolle aandacht. Aandacht die leerkrachten met alle liefde, geduld en inzet aan hun leerlingen geven.

De partners in de brede school Oostindie vinden Violier daarnaast goed in het gehoor liggen. In het woord Violier zitten ook de letters ‘vier’, van de vier hoofdgebruikers van het gebouw. Op verzoek is het logo – ontworpen door Jan Aldert van Dijken – met schrijfletters vorm gegeven. De kleuren van het logo passen bij de veelkleurigheid van violieren én bij de kleuren van het gebouw. In dat opzicht voldoet de naam aan de eis dat het bij de organisaties én de locatie moet passen.”

De aanwezige kinderen kregen allen een zakje met Violierzaden, die ze in het voorjaar kunnen planten.

Na de onthulling van de nieuwe naam, scandeerde het gehele schoolplein driemaal de naam ‘Violier’. Opdat de kinderen zich de naam helemaal eigen weten te maken. Naast OBS de Hasselbraam en de Van Panhuysschool, zal ook SKSG en een afvaardiging van de gemeente Westerkwartier gevestigd zijn in het nieuwe gebouw.