Nieuwe brede school Violier nu alweer te klein: 150 leerlingen moeten verkassen naar Zevenhuizen

Ouders ongerust en ontzet over de plannen

LEEK – Onrust bij de ouders van kinderen op de Violier. De brede school die in mei 2020 openging, blijkt nu al te klein. In de Violier zijn twee scholen gevestigd: obs de Hasselbraam en cbs Van Panhuys. Ouders van de school kwamen woensdag door een bericht op het ouderportaal achter het plan van de gemeente om 150 leerlingen uit de hoogste groepen van beide scholen te huisvesten in een leegstaand schoolgebouw in Zevenhuizen. Ouders zijn ongerust en ontzet over het voornemen van de gemeente. Behalve praktische problemen vrezen zij ook psychosociale problematiek bij de kinderen. Zij willen noodgebouwen rondom de school. De ouders zijn een petitie gestart. Wethouder Elly Pastoor benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. De gemeente heeft de ambitie om de school in Oostindie uit te bouwen. Het definitieve besluit valt komende dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

De Violier ging open in mei 2020 in de wijk Oostindie in Leek. Al snel bleek de nieuwe school te klein. In juli 2021 is besloten om van vier groepen terug te gaan naar drie groepen (6, 6/7 en 8) om het ruimtegebrek op te lossen. Woensdag werd bekend dat de gemeente voornemens is om de groepen 7, 7/8, en 8 van Van Panhuys en de groepen 6/7 en 8 van De Hasselbraam vanaf volgend jaar in Zevenhuizen, naar verluid in De Delta, onder te brengen. Ouders reageren geschokt op het plan. Ook de medezeggenschapsraad zou veel te laat geïnformeerd zijn, schrijven ouders in de groepsapp. Charlotte Slager, moeder van een leerling op de school noemt het mismanagement. ‘Ze wisten op voorhand al bij de gemeente dat deze school veel te klein zou worden. Waarom dan niet meteen de plannen aanpassen?’ De gemeente heeft de school zelfs als stokpaardje gebruikt om deze wijk te promoten, zegt Charlotte die met haar gezin in Oostindie woont. De groepsapp ontploft inmiddels. Ouders maken zich zorgen over jonge kinderen die straks langs het water moeten fietsen, grote groepen die tegelijk over ‘de stille kant’ moeten en in de winter door het donker moeten fietsen. Daarnaast, zo stellen zij, worden hele gezinnen uit elkaar gerukt wat psychosociale problemen kan veroorzaken. Ook is groepsdoorbrekend werken op school niet langer mogelijk als de plannen doorgaan. Oudere kinderen kunnen de jongere leerlingen niet meer helpen als tutor, zegt Charlotte. Ook vieringen kunnen niet meer gezamenlijk gehouden worden is een bezwaar van ouders. ‘Wij willen de kinderen bij elkaar houden. Ze kunnen hier ook prima noodgebouwen neerzetten.’

‘Tijdelijke oplossing’

Wethouder Elly Pastoor weet van de onrust die er is ontstaan. Ze verwijst naar een informatieavond die op 14 juni om 17:00 in de school gehouden wordt. In ieder geval zal de soep niet zo heet gegeten worden als hij wordt opgediend maakt Pastoor met zoveel woorden duidelijk. De wethouder benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. ‘Wij hebben de ambitie om de school uit te bouwen zodat er voor iedereen een vaste plek is. Als er allemaal noodgebouwen rond de school staan wordt dat lastig. Vandaar dat we zoeken naar een tijdelijke oplossing. Daar zijn we met de school en met Quadraten over in gesprek. Op de informatiebijeenkomst op 14 juni hopen we dat we de zorgen bij de ouders weg kunnen nemen.’ Dat de school op voorhand te klein was, ontkent Pastoor. ‘Op de school zitten niet alleen kinderen uit Oostindie, maar er gaan ook veel kinderen uit andere wijken naar de Violier. Dan is ruimte al snel een probleem. Maar nogmaals, ik verwijs naar de informatieavond, dan zullen we de plannen bekend maken.’

Directeur Charlotte de Jong wil niet reageren op de kwestie. ‘Dat het ophef veroorzaakt en vervelend is, mag duidelijk zijn. We hebben afgesproken met Quadraten dat we om nog meer onrust te voorkomen niet reageren via de media. Op de bijeenkomst zal duidelijk worden over hoe nu verder.’