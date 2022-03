Nieuwe Bucky feestelijk geopend

RODEN – De nieuwe Bucky is open! Afgelopen vrijdag knipten de kleinkinderen van Jannes en Jansje Bezu het lint door. Voor genodigden stond de borrel en de nodige hapjes klaar. De schitterende nieuwe zaak aan de Heerestraat telt maar liefst 2300 spijkerbroeken die opgestapeld liggen in een jeanswand van vier meter hoog. Ook voor fraaie vrijetijdskleding als blouses, sweaters en truien kun je nu terecht bij Bucky. En die ‘je’ slaat op de ‘gewone man’, want dat is Bucky. Geen poeha, maar ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, zegt een lachende Jannes die de zaak draait met zijn trouwe rots in de branding Egbert Draaier die al 35 (!) jaar in de winkel staat.