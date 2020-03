Nieuwe cijfers RIVM: 30 mensen overleden, 534 nieuwe gevallen

REGIO – De afgelopen 24 uur zijn 534 mensen positief getest op Covid-19, en 30 mensen overleden aan het coronavirus, volgens de laatste cijfers van het RIVM. Heftige cijfers.

Het aantal positief gesteste mensen komt daarmeen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken. Zij worden vaker dan andere groepen getest.



Dertig patiënten zijn sinds gisteren overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. In Noordenveld zou het vooralsnog om 1 besmette persoon gaan, in de gemeente Westerkwartier om 2 en Tynaarlo zouden er 5 personen besmet zijn. Toch kunnen dit er meer zijn; niet iedereen wordt getest.

Bewaar afstand

Niet naar buiten tenzij het per se moet en minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat is het advies van het RIVM om te voorkomen dat je zelf en anderen besmet raken met het coronavirus. En dat is nog een behoorlijke uitdaging blijkt. Mensen slaan massaal aan het wandelen nu ze gedwongen thuis zitten.