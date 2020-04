Nieuwe cijfers RIVM: 447 nieuwe ziekenhuisopnames, 134 patiënten overleden

REGIO– Zojuist heeft het RIVM een nieuwe update gegeven wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten, overledenen en ziekenhuisopnames. Het RIVM meldt dat er 1019 nieuwe besmettingen bekend zijn en dat 134 mensen overleden zijn aan het coronavirus. Deze cijfers lagen gisteren nog op respectievelijk 845 en 175. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is gestegen met 447. Dit waren gisteren nog 722.



Het totaal aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest staat momenteel op 5159. Het totaal aantal bekende besmettingen is nu 13.614. Toch zijn dit er naar alle waarschijnlijkheid veel meer; niet iedereen wordt getest. Het aantal overledenen in Nederland, als gevolg van het coronavirus, ligt momenteel op 1173. Ook dit aantal ligt waarschijnlijk hoger, doordat alleen geteste patiënten worden meegerekend als ze overlijden aan de gevolgen van een besmetting. Tot nu toe zijn er twee sterfgevallen gemeld van personen jonger dan 50 jaar, beide met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen.



Het RIVM hecht momenteel de meeste waarde aan het aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten. Dit aantal ligt vandaag lager dan gisteren. Het is belangrijk om te weten dat het aantal meldingen per dag niet het werkelijke aantal sterfgevallen of ziekenhuisopnames van de afgelopen dag is. Dit komt omdat er een vertraging zit tussen het moment van overlijden en ziekenhuisopname en de rapportage hiervan aan de GGD’en.



Het RIVM meldt daarnaast dat de meeste effecten van de maatregelen zichtbaar lijken te worden. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag. Noord-Brabant lijkt de over de piek van het aantal ziekenhuisopnames heen te zijn. In de overige provincies is dit nog niet zichtbaar.

Maatregelen t/m 28 april

Gisteren maakte minister-president Mark Rutte bekend dat alle getroffen maatregelen, die eerst golden tot maandag 6 april, zijn verlengd tot en met dinsdag 28 april. Scholen blijven in ieder geval tot de meivakantie dicht. Eerder maakte hij al bekend dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verbonden zijn. Dat betekent dat momenteel nog steeds de volgende maatregelen gelden: