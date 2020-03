Nieuwe cijfers RIVM: 78 mensen overleden, 1.019 nieuwe gevallen

REGIO – De afgelopen 24 uur zijn 1019 mensen positief getest op Covid-19, en 78 mensen overleden aan het coronavirus, volgens de laatste cijfers van het RIVM. Deze cijfers lagen gisteren nog respectievelijk op 852 en 78. Het aantal nieuwe patiënten is dus opnieuw fors gestegen ten opzichte van een dag geleden.

Het aantal positief geteste mensen komt daarmee op 7431. 2151 van hen zijn in een ziekenhuis opgenomen (geweest). Hier is een toename van 315 nieuwe patiënten. Het totale aantal dodelijke slachtoffers staat momenteel op 434. De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80-84 jaar. Het aantal besmettingen in de gemeente Noordenveld is ten opzichte van gisteren met drie gestegen. Momenteel zijn er in totaal 3 besmettingen bekend. Toch kunnen dit er meer zijn; niet iedereen wordt getest. In de gemeente Westerkwartier zijn op dit moment 12 besmettingen bekend.



Voorzichtige positiviteit



Gisteren liet Jaap van Dissel van het RIVM een positieve trend te zien wat betreft het aantal nieuwe coronapatiënten. Ook nu blijft het RIVM voorzichtig positief: “Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zou verwachten. Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden”. (Foto: GGD Drenthe)

Regels samenscholing aangescherpt

De regels voor samenscholing in Nederland worden aangescherpt. Iedereen die met drie of meer mensen in de openbare ruimte is, krijgt een proces verbaal. En dus ook als mensen binnen een groep zich aan de regel houden om 1,5 meter afstand te houden kunnen ze rekenen op een boete.