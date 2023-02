Nieuwe cursus Twee eeuwen Kunst in Klank en Beeld

Gert en Gert: ‘We are back again en gaan er weer tegenaan’

RODEN – Na een lange tijd geven Gert Reimersma uit Roden en Gert Visser uit Peize (foto) weer een cursus waarbij muziek en beeld elkaar versterken. Twee eeuwen Kunst in Klank en Beeld, zo is de nieuwe serie van 4 lessen genoemd. De start is op dinsdagmiddag 7 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Daarna 14, 21 en 28 maart en dat voor een deelnemersprijs van € 50. Muziek en beeld tussen 1800 en het jaar 2000 staan centraal.

‘En we hebben er ontzettend veel zin,’ laten beiden weten. Corona en ziekte gooiden lange tijd roet in het eten. ‘Maar’, zeggen beiden: ‘We are back again en gaan er weer tegenaan’. Er wordt een breed palet aan kunst, muziek en beelden vertoond. Als rode draad is het thema Vrijheid benoemd, ofwel hoe geven beeldende kunstenaars en componisten vorm aan vrijheid. In 4 bijeenkomsten wordt er een wereldreis door de geschiedenis gevolgd. Nationalisme, Realisme, Impressionisme, Expressionisme komen aanbod. Evenals de periode na beide Wereldoorlogen 1 en 2 met Dada, Surrealisme, Experimenteel en Minimaal. De tegenwoordige tijd gaat van Pop naar Pärt.

‘We gaan luisteren en kijken,’ laat Gert Riemersma weten. ‘Ik laat de mensen kijken naar kunst. De beschouwelijke kant van de kunstgeschiedenis komt zo naar voren. Kunst goed begrijpen is goed leren kijken. Ik vertel over schilderijen, beelden, kunst in zijn breedste zin. Ik maak vaak de PowerPoint van kunstbeelden en in gezamenlijke interactie komt daarna de muziek erbij. We weten wat we willen vertellen en hebben elk ons eigen verhaal met onze eigen accenten. De verbinding die we hebben gelegd tussen klank en beeld is ontzettend goed uitgepakt.’

Beide Gerts werken vanaf 2015 samen. Een veelheid aan cursussen, workshops en lezingen werden al door hen georganiseerd. ‘Nog altijd treffen we deelnemers van het eerste uur. Zij laten weten elke keer verrast te zijn door de nieuwe onderwerpen die wij naar voren brengen. We hebben een eigen invalshoek en leggen verbanden.

‘We zijn performers,’ zegt Gert Visser. ‘Onze samenwerking is een unieke combinatie. Wij beiden kunnen goed vertellen en leggen ook de emoties vast die in kunst en muziek naar voren komen. Elke componist heeft zo zijn eigen verhaal. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Hongaarse componist die in de oorlog niet zijn moeder mocht bezoeken. Als hij dat wel deed zouden zijn beide handen worden afgehakt. De muziek krijgt zo een extra dimensie als je die achtergronden weet. Zelf ben ik een echte Bach kenner. Ik ben overal geweest waar hij ook is geweest. Klank is emotie en dat probeer ik over te brengen.’

Gert Riemsersma was ook als kind al in kunst geïnteresseerd. ‘De belangstelling voor kunst kun je stimuleren door er boeiend over te vertellen en beeldmateriaal te laten zien.’ Ook Gert Visser heeft als kind muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Ook mijn eigen kinderen zijn muzikaal. Prachtig.’

De cursusruimte is de bovenzaal van K38 aan de Kanaalstraat. ‘Het geluid hier is prima en we kunnen alle beelden goed projecteren op een grote witte muur. Iedere deelnemer krijgt ook een map met extra’s mee. Aanmelden en informatie gaat via Evert van der Kolk 050 5032985 of evanderkolk@xs4all.nl. Er is ruimte voor ongeveer 30 cursisten.