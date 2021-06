Nieuwe Drentse thriller van Anne Doornbos

‘Ik vind dit boek zelfs nog iets spannender dan het eerste’

EEN – In zijn huis in Gees wordt een hoge functionaris van de NAM vermoord. De grote vraag is: wie heeft dit gedaan? Heeft het iets te maken met zijn werk, of komt het misschien doordat hij zich verzet tegen de uitbreidingsplannen van boeren in zijn omgeving? Het antwoord op die vragen is te lezen in De man die Russisch preut, de nieuwe Drentse thriller van schrijver Anne Doornbos, die op vrijdag 4 juni wordt gepresenteerd.

Sinds eind jaren negentig schrijft Doornbos voornamelijk in het Drents. Eerder publiceerde hij gedichten en korte verhalen en in 2018 kwam zijn eerste thriller De paddenvanger uit, waarvoor hij de Streektaalprijs ontving. ‘Het leek mij een uitdaging om een thriller te schrijven in de stijl van het Scandinavische spannende boek. Ik wilde een stevige thriller, die mensen niet in een paar uur uitlezen en met een hoofdpersoon zonder getroebleerd leven. Dat is wel gelukt.’ Van lezers kreeg Doornbos te horen dat zij tot half drie ’s nachts opbleven omdat zij wilden weten hoe het afliep met inspecteur Rossing en een recensent omschreef zijn boek als ‘Kurt Wallander tussen de hunebedden.’

Hoewel zijn nieuwe boek begint met de moord op een hoge functionaris van de NAM, is De man die Russisch preut geen aanklacht tegen de aardoliemaatschappij volgens Doornbos. ‘Ik heb de verleiding weerstaan om daar teveel over uit te weiden,’ aldus de schrijver. Net als in Doornbos’ eerdere thriller is ook in dit nieuwe boek de hoofdrol weggelegd voor inspecteur Freek Rossing. ‘Dit boek speelt zich ongeveer vier jaar na De paddenvanger af,’ vertelt Doornbos. ‘Rossing heeft inmiddels een zoontje van 3,5 jaar, nieuwe personages doen hun intrede en bestaande personages ontwikkelen zich verder.’ Zelf is de schrijver erg tevreden over het resultaat: ‘Ik vind dit boek zelfs nog iets spannender dan het eerste.’

Een thriller schrijven is hard werken, legt de auteur uit. ‘Alles moet kloppen, zoals tijdschema’s en wat personages doen. Het vergt veel onderzoek om alles uit te zoeken.’ Doornbos bezocht bijvoorbeeld alle locaties die in zijn boek een rol spelen, zoals Gees, Emmen, Norg en Emmlichheim. ‘Norg ken ik goed,’ zegt hij hierover. ‘Toch ga ik daar op de fiets naartoe, zodat het precies klopt. Google maps is mooi, maar ook dan moet je nog checken of er inmiddels iets is veranderd. Dat maakt het ook leuk.’

De lessen die Doornbos trok uit het maakproces van zijn eerste thriller kwamen van pas bij het schrijven van De man die Russisch preut. ‘Over De paddenvanger heb ik een paar jaar gedaan. Ik deed toen veel tussendoor, zoals het schrijven van een openluchtspel, poëzie, verhalen en liedteksten.’ Het gevolg was dat de schrijver iedere keer alles weer moest doornemen wanneer hij het werk weer oppakte. Hij leerde ervan niet teveel te doen naast het schrijven en te focussen op het boek. ‘Wat dat betreft was de coronapandemie een relatieve zegen,’ zegt Doornbos. ‘Omdat ik verder niet zoveel mocht doen.’

Wat de toekomst brengt weet Doornbos nog niet. De ondertitel van zijn nieuwe boek luidt ‘Het inspecteur Rossing dossier’, wat veronderstelt dat er een serie in de maak is. Dat is echter nog de vraag. ‘Of er een derde boek komt hangt af van het succes van dit boek,’ aldus de schrijver. ‘Het eerste boek kreeg de Streektaalprijs en lovende kritieken. Ik hoop dat dat bij dit boek ook het geval is.’ Doornbos is benieuwd naar de reacties: ‘Daarna zien we wel weer verder.’ Een Nederlandse vertaling ligt vooralsnog niet in de lijn der verwachting, hoewel die vraag er wel was. ‘Bij De paddenvanger werd ook wel gezegd dat er een Nederlandse vertaling moet komen, maar dat ga ik zelf niet doen. Het is ook lastig om goed te vertalen, omdat sommige woorden erg specifiek zijn.’

De man die Russisch preut wordt op vrijdag 4 juni gepresenteerd in Gees. Het eerste exemplaar is voor burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden. Het 376 pagina’s tellende boek is verkrijgbaar via de lokale boekhandel, in de winkel van het Huus van de toal in Beilen en via www.huusvandetaol.nl/webshop.