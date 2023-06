Nieuwe duurzame grasmaaiers, bladblazers en heggenschaar voor de Esborg

RODEN – In samenwerking met Vos mechanisatie uit Zevenhuizen, is praktijkschool de Esborg in Roden vrijdag voorzien van nieuwe tuinmachines met duurzame energiebonnen. De grasmaaiers, bladblazers, heggenschaar en bosmaaiers zijn allen voorzien van accu’s en hierdoor is er geen uitstoot meer van benzinedampen en is het geluidsniveau drastisch verlaagd.

‘Voor zowel de leerlingen als de omgeving waarin onze school zich bevindt, is dit een enorme verbetering. Leerlingen gaan tijdens de lessen Groen bijna geruisloos aan het werk met de machines. Binnen rsg de Borgen zetten we steeds meer in op duurzaamheid en doordat we nu geen tuinmachines meer gebruiken die een verbrandingsmotor hebben, slaan we hiermee een mooie slag’’, vertelt directeur Jaap Oosterloo. Ook Henk Vos van het gelijknamige mechanisatiebedrijf is tevreden: ‘Leerlingen van de Esborg werken met de nieuwste Stihl machines en we kunnen als bedrijf elk jaar nieuwe tuinmachines aanbieden aan deze praktijkschool. Hierdoor werken de leerlingen met de nieuwste machines, gemaakt volgens de laatste technieken.’