Nieuwe expositie in de kerk van Noordwijk

NOORDWIJK – Vanaf 4 juli exposeert Peter O. Gerrits samen met beeldhouwer Anne Woudwijk en zijn dochter Roelie in het kerkje van Noordwijk. Gerrits toont hier zijn meest recente geometrische en constructivistische zeefdrukken. Van Anne Woudwijk zijn mythisch georiënteerde prenten en constructies van tekeningen te zien. Met name de nonnen in de kerkbank zijn een blikvanger. Tenslotte exposeert Roelie Woudwijk ‘groene’ tekeningen te zien, die zij maakt van alleen milieuvriendelijke materialen. De expositie is in de maand juli iedere zondag te bezoeken tussen 14.00 en 17.00 uur.