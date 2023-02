Nieuwe expositie K38: gedraaide kunst

‘Mensen vallen van de ene verbazing in de andere’

RODEN – Gedraaid, heet de nieuwe expositie die vanaf vrijdag in Kunstencentrum K38 te bewonderen is. De titel vertelt in één woord wat de bezoekers kunnen verwachten: kunst met een draai erin. Kunstenaars uit heel Nederland tekenden in voor een gedraaid plekje in K38, vertellen de Verkuno-kunstenaars Maxelant Harmsze, Arien de Groot en Magda Balvers.

Toen de dames het thema van de expositie eenmaal bedacht hadden, maakten ze dat wereldkundig in de BK, het vakblad voor beeldende kunst. De publicatie leverde behoorlijk wat reacties op. ‘Een flinke lijst, zeker 20 kunstenaars reageerden. We hebben een presentatieavond gehouden om een selectie te maken. Naast ons werk en het werk van Thea Hoek, allen Verkuno-kunstenaars, zijn er 9 gastkunstenaars uitgenodigd’, vertelt Maxelant Harmsze. Allereerst maar even over het thema. Gedraaid. ‘Wat is gedraaid? Die vraag hebben we onszelf natuurlijk gesteld. Gedraaid van figuratief tot het meest abstract. Van keramiek tot textiel. Een expositie moet verrassend zijn. Werk moet elkaar versterken.’ De beoogde diversiteit is goed gelukt. Zo verdraait Herman van de Poll teksten, Maxelant brengt zelf een hommage aan Escher met haar Band van Möbius waarop een stel mieren kop aan kont achter elkaar aanlopen. De boze katten van Arien waren voor deze tentoonstelling de muzen voor de kunstenaar. Haar hele atelier lag vol kattenschetsen, vertelt ze. ‘Tijdens de nationale vogeltelling moeten de katten naar binnen. Vinden ze niet leuk. Ze gaan boos met de kont naar je toe zitten. Voor mij was dat de inspiratie. Gaat honderd keer mis natuurlijk. De hond stapte met zijn poot op het papier. De rietpen die niet doet wat je wil. Dikke klodders in plaats van fijne lijnen. Echt, een gevecht is het soms.’ Magda laat haar creativiteit los op perplex kokers waarin ze prachtige viltwerkjes heeft verwerkt. Thea Hoek heeft voor de gelegenheid mooie metalen vogels ontworpen. Een ding beloven de dames: bezoekers vallen van de ene verbazing in de andere. ‘Niet alles hoeft rechtlijnig te zijn. Er zijn vele mogelijkheden om naar perspectief te kijken. En als je je eigen positie draait, zie je dingen ook weer anders.’ Nou? Begint het al een beetje te draaien? Zeker even bezoeken dus, die nieuwe expositie in K38. Aankomende vrijdag om 19:30 wordt ‘Gedraaid’ geopend door Maxelant Harmsze, omlijst door fijne gitaarklanken.