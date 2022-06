Nieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation eind volgend jaar klaar

RODEN – In de tweede helft van dit jaar gaat de spreekwoordelijke schep de grond in. Aan de Ekkelkamp in Roden moet een gloednieuwe gemeentewerf en afvalbrengstation uit de grond gestampt worden. Afgelopen woensdag zetten wethouder Kirsten Ipema en directeur Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma hun handtekeningen onder de bouwovereenkomst voor het duurzame hoogstandje. De werf en het brengstation worden grotendeels gebouwd van gerecyclede materialen.

Het wordt één van de eerste werven in Nederland die zoveel mogelijk circulair en Design Build Maintain (DBM) wordt gebouwd. Een uniek project voor Noordenveld. De nieuwe gemeentewerf gaat de bestaande werven in Roden, Norg en Peize vervangen. Ook het nieuwe brenstation dat bij de werf gebouwd wordt, kun je rustig revolutionair noemen. Maar liefst 52 verschillende afvalstromen worden straks gescheiden. Met het hele project is een slordige 9 miljoen euro gemoeid. Bang dat het door de huidige prijsstijgingen duurder uit gaat vallen is wethouder Ipema niet. ‘Het voordeel is dat er zoveel materialen hergebruikt. Dat hoeft niet uit alle hoeken van de wereld te komen.’

Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) werd eind oktober 2021 gekozen als bouwpartner voor dit project. In het ontwerp van BGDD gaat veel aandacht uit naar architectuur, verkeer, duurzaamheid, circulariteit en gebruikswaarde. Met het oog op duurzaamheid en circulariteit zullen in de nieuwbouw materialen worden gebruikt die al eerder op een andere plek zijn gebruikt. Nadat de handtekeningen zijn gezet, overhandigde wethouder Ipema een van die bouwmaterialen aan Biense Dijkstra van BGDD.

In het ontwerp zijn vier deelgebieden opgenomen: de gemeentewerf met stalling en werkplaatsen voor het wagenpark, het werfterrein met onder meer de voorzieningen voor de gladheidsbestrijding, het brengstation voor inwoners (grondstoffencentrum) en een parkeerterrein voor de medewerkers.