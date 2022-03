Nieuwe gemeentewerf wordt duurzaam hoogstandje

‘We hebben altijd gezegd: DBM en circulair, daar gaan we voor’

RODEN – De piketpaaltjes staan in de grond. De omvang van de nieuwe gemeentewerf aan de Ekkelkamp wordt zichtbaar. Als het definitief ontwerp is vastgesteld en de vergunningen rond zijn, kan de schep de grond in. Hoofd buitendienst van de gemeente Noordenveld Jan Louwes hoopt op oktober. Een jaar later moet de werf klaar zijn. Het wordt één van de eerste werven in Nederland die zoveel mogelijk circulair en Design Build Maintain (DBM) wordt gebouwd. Een uniek project voor Noordenveld.

De nieuwe gemeentewerf gaat de bestaande werven in Roden, Norg en Peize vervangen. Een duurzaam hoogstandje wordt het. Het pand bestaat bijna volledig van gerecyclede materialen, vertelt buitendienstman Jan Louwes die vanaf het allereerste begin betrokken is bij het uitdagende project. De stelconplaten van zijn werf gaan mee, net als de grote overdekte schuur, de overheaddeuren, de betonnen legoblokken van de werf in Peize en al het meubilair. In een plan van eisen heeft de gemeente aangegeven waaraan de nieuwe werf moet voldoen. Daarna is het aan de ontwikkelaar hoe het pand eruit moet komen te zien. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud voor de komende 15 jaar. Dat heet Design Build Maintain. Dijkstra en Draaisma gaat de uitdaging aan. Het voorlopig ontwerp is bijna afgerond. Nu moet Adviescommissie Libau er nog iets van vinden.

Circulair

‘Het bijzondere is dat wij niet bepalen hoe het gebouw eruit ziet. Niet of de kozijnen rood of blauw worden, niet hoe de kantoren eruit zien of waar de kantine komt. De enige toets is of alle eisen zijn gewaarborgd. De werf bestaat zoveel mogelijk uit bestaande materialen uit de bouw- en sloopwereld. Je ziet straks een nieuw gebouw met een ratjetoe aan meubilair. Dat geeft aan dat je met circulariteit bezig bent. Waarom nieuw kopen als het oude nog niet af is? Het levert een besparing in grondstoffen op omdat je niets nieuws hoeft te produceren. Het nadeel is dat je vakmensen nodig hebt om dingen op maat te maken. Nieuwe kozijnen hebben vaste maten, oude niet, die moeten pas gemaakt worden op de bouw. Bouwgroep Dijkstra en Draaisma heeft daar veel ervaring in. Zij bouwen ook It Swettehûs in Leeuwarden, het circulaire icoon van Friesland, vanuit daar worden alle provinciale bruggen aangestuurd. We hebben altijd gezegd: DBM en circulair, daar gaan we voor’, zegt Louwes die het liefst nóg een stapje verder gaat: geen stroom-, gas- en wateraansluiting. ‘Dat was het wensbeeld. Dat is niet helemaal gelukt. Het is een hele puzzel. Een gasaansluiting komt er niet. We onderzoeken nu hoeveel stroom er nodig is om ons wagenpark en materialen op te laden. Elektrische voertuigen en gereedschap moet ’s nachts worden opgeladen. Maar dan schijnt de zon niet. We onderzoeken de mogelijkheden voor een accupakket op het terrein waarin overtollig stroom kan worden opgeslagen. Je kunt ook denken aan weekend laden. En kiezen we voor snelladers die in 20 minuten een accu opladen of voor langzame laders die er 8 uur over doen. Redden we dat met de hoeveelheid stroom die nodig is en hoe halen we de pieken eruit, met die vraagstukken houden we ons momenteel bezig.’

Grijs water

Ook wordt er straks gewerkt met ‘grijs water’ op de werf. Toiletten worden gespoeld met regenwater, het wagenpark wordt gewassen met regenwater en ook de strooiwagens worden ermee bevoorraad. ‘Op het terrein komt een buffer waarin we regenwater opvangen, die staat in verbinding met de kanovijver. Daaruit pompen we water op. Het waterschap is er blij mee. Zo komt er meer doorstroming in de kanovijver en dat is goed voor de vegetatie. Alleen uit de kranen komt drinkwater. En het liefst had ik gezien dat we drinkwater zelf kunnen zuiveren. Maar goed, dit is al een hele mooie stap in het duurzaamheidstraject.’ Ook het nieuwe brenstation dat bij de werf gebouwd wordt, kun je rustig revolutionair noemen. Maar liefst 52 verschillende afvalstromen worden straks gescheiden.

Als alles volgens plan verloopt, wordt eind mei, begin juni het definitief ontwerp vastgesteld. In fasen wordt de loods aan de Energieweg ontmanteld. In oktober kan vermoedelijk gestart worden met de bouw en in september 2023 moet de nieuwe gemeentewerf gereed zijn. Daarna zullen de oude werven in Roden, Peize en Norg in de verkoop gaan.