RODEN – Na jarenlang Jumbo Roden als hoofdsponsor te hebben gehad, heeft ONR nu een nieuwe hoofdsponsor. De voetbalclub dankt de Jumbo Roden voor de jarenlange sponsoring. In Tjebbo Postma van 100% Hypotheek Service uit Leek en Roden heeft ONR een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De voetbalclub is blij dat deze sponsor ONR een warm hart toedraagt en heeft vertrouwen in een prettige samenwerking de komende jaren.