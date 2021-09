Nieuwe infoborden langs fietsroutes Noordenveld

NOORDENVELD – Langs het fietsknooppuntennetwerk in de gemeente Noordenveld worden dertien nieuwe informatieborden geplaatst. Wethouder Jeroen Westendorp bevestigde vrijdagochtend samen met directeur Dick Dijkstra van het Recreatieschap Drenthe een van de nieuwe borden in Steenbergen.

De informatieborden worden geplaatst bij fietsknooppunten door de hele gemeente. “De borden geven in tekst en beeld uitleg over bijzondere plekken in het landschap en gaan ook in op de historie van Noordenveld”, vertelt Wethouder Westendorp.

In de provincie Drenthe worden in totaal 123 nieuwe informatieborden geplaatst bij fietsknooppunten. Het plaatsen van de borden is onderdeel van het project ‘Vernieuwing fietsknooppuntennetwerk Drenthe’. Binnen dit project is het fietsnetwerk in Drenthe al uitgebreid met negentig nieuwe knooppunten. Enkele routes zijn daarnaast verlegd, waardoor het netwerk nu meer aansluiting heeft met de dorpen en steden in Drenthe. Lokale ondernemers kunnen op die manier beter van het fietstoerisme profiteren.