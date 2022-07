Nieuwe kinderfietsroute moet kinderen stimuleren om meer te fietsen

MARUM – Afgelopen week werd de nieuwe kinderfietsroute in Marum geopend. Deze 14 kilometer lange route is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Door het spel te doen dat bestaat uit spannende opdrachten, kunnen kinderen samen met hun ouders en grootouders op een leuke en speelse manier gestimuleerd worden om meer te gaan fietsen en de omgeving te leren kennen. Wethouder Elly Pastoor opende de fietsroute samen met de kinderen van BSO het Zonnetje. ‘Dit is een ontzettend leuk initiatief. Het is belangrijk om lekker buiten en in beweging te zijn. Kinderen kunnen zo even achter dat scherm weg.’ Een kinderfietsroute wordt gemarkeerd met herkenbare routebordjes langs de weg en heeft een interactieve website. De route en de opdrachten zijn te vinden op www.kinderfietsroute.nl.