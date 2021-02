Nieuwe locatie voor Kindercentrum De Jonge Wereld

LEEK – Vanaf 1 maart van dit jaar heeft Kindercentrum De Jonge Wereld er een nieuwe locatie bij: Station Rodenburg. Op deze locatie liep vroeger een tram, vandaar deze prachtige naam. De SportBSO, een van de verschillende onderdelen van het Kindercentrum, verhuist naar deze plek. Dit onderdeel biedt een programma van vijf weken, waarmee kinderen kennis kunnen maken met een bepaalde sport. Op de nieuwe locatie zijn hiertoe vele mogelijkheden. Tevens wordt er samenwerking gezocht met de sportclub in de naastgelegen Rodenburghal.



In maart is het 25 jaar geleden dat Astrid Oostra samen met haar man Emo de Vries een kinderopvang begon. Deze kinderopvang heeft een compleet nieuw concept. Sport wordt namelijk gecombineerd met andere activiteiten, zoals lekker koken, theater opvoeren en bezig zijn met kunst. Bij De Jonge Wereld kunnen kinderen met veel verschillende activiteiten kennis maken. Zo is Station Rodenburg ook een VVE-locatie (vroeg en voorschoolse educatie). Deze methode wordt gebruikt om kinderen goed voor te bereiden op groep 3. Hierdoor krijgen kinderen een goede start op de basisschool. De Jonge Wereld werkt ontwikkelingsgericht, maar laat de kinderen ook spelenderwijs kennismaken met het onderwijs.



Naast de SportBSO heeft De Jonge Wereld ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en OutdoorBSO.