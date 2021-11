Nieuwe maatregelen: veel sectoren vanaf zondag om 17:00 dicht, scholen blijven open, mondkap verplicht

REGIO – De horeca, de cultuursector, doorstroomlocaties en niet-essentiële winkels moeten vanaf zondag de tent om vijf uur sluiten. Dat zou één van de maatregelen zijn die vanavond wordt aangekondigd in een nieuwe persconferentie. De scholen blijven wél open. Daarmee neemt het demissionaire kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over. Mondkapjes in de gangen en tijdens het heen en weer lopen worden wel verplicht. Dat geldt ook voor basisschoolleerlingen vanaf groep 6. Levensmiddelenwinkels als supermarkten en drogisterijen mogen tot 20:00 open blijven. De avondlockdown gaat zondag in en duurt tenminste drie weken.

Het kabinet kondigt de extra maatregelen aan omdat de coronabesmettingen de pan uit rijzen. Druk op de ziekenhuizen ligt daardoor op de loer, volgens Rutte en De Jonge. Aanvankelijk zou de persconferentie pas volgende week vrijdag zijn, maar de stijgende cijfers maakt eerder ingrijpen noodzakelijk aldus Den Haag. De persconferentie begint vanavond om 19:00 uur.