Nieuwe motortoertocht tijdens Feestweek Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – Tijdens de feestweek Zevenhuizen organiseert de Motor- en AutoClub Zevenhuizen ook dit jaar weer twee ritten. Te beginnen met de motortoertocht op zaterdag 10 augustus. De inschrijving en start is tussen 10.00 en 11.00 uur vanuit cafetaria/bar De Appelhof te Zevenhuizen.

Het belooft weer een mooie tocht te worden door Groningen en Friesland met een lengte van ongeveer 120 km. De tocht is behalve voor motoren ook uitstekend te rijden met de auto.

Op donderdag 15 augustus kan men ‘s avonds deelnemen aan de oriënteringsrit voor auto’s en motoren. De inschrijving is vanaf 18.30, start vanaf 19.00 uur, vanuit cafetaria/bar De Appelhof te Zevenhuizen waar ook de finish is. Wachtend op de uitslag en prijsuitreiking is er tijd voor een drankje en kan men meedoen aan de bingo.