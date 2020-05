Nieuwe noodverordening COVID-19 vastgesteld

NOORDENVELD – In de nieuwe noodverordening zijn maatregelen versoepeld voor buiten sporten en bewegen, buitenzwembaden, bibliotheken, pretparken en dierentuinen en contactberoepen.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 10 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

buiten sporten en bewegen

bibliotheken, pretparken en dierentuinen

zwemgelegenheden en sportclubs

contactberoepen

Vanaf 11 mei mogen de basisscholen, het speciaal onderwijs en kinderopvang weer opstarten. Ook mag er onder voorwaarden weer buiten gesport worden. Er is een versoepeling op het opengaan van bibliotheken, pretparken en dierentuinen. Zwemgelegenheden mogen onder voorwaarden open. De uitoefening van contactberoepen is weer toegestaan, ook hier met bepaalde voorwaarden. Het volledige document is hier te vinden: pdfNoodverordening COVID-19 Veiligheidsegio Drenthe 10 mei 2020 (PDF, 268.78 KB)