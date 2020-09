Nieuwe Noordenveldse energiecoaches opgeleid

NOORDENVELD – De opleiding tot Drentse Energiecoach aan huis is weer gestart! Maandagavond 21 september was het zover: in Noordenveld vond de eerste van de vijf cursusavonden plaats van de opleiding tot Drentse Energiecoach aan huis. Er waren acht enthousiaste en gemotiveerde inwoners van de gemeente Noordenveld aanwezig. De opgeleide coaches zullen, op vrijwillige basis, verkennende energiescans doen voor particuliere woningeigenaren in Drenthe. Kijk voor meer informatieop: https://drentsenergieloket.nl/maatregelen/energiecoach/.