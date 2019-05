Nieuwe Oranjevereniging, nieuwe activiteiten

NORG – Wie afgelopen Koningsdag over de Vrijmarkt in Norg struinde, kon zomaar een goochelaar tegen het lijf lopen. ‘De Grote Rookus’ liep hier enkele uren rond om zijn kaarttrucjes te vertonen. Dat leverde dikwijls vermaak op. Daarnaast waren er tal van activiteiten, zoals ponyrijden, schminken, touwtje trekken en er was muziek met DJ Appie. Waar het buiten koud en nat was, was op het overdekte terras bij Café Zwaneveld goed toeven. Toen even later het feestgedruis buiten ophield, ging het binnen vrolijk verder. Koningsdag 2019 werd in Norg een zeer gezellige dag. Niet in de laatste plaats dankzij de nieuwe Oranjevereniging. Hopelijk worden zij volgend jaar getrakteerd op beter weer!