Nieuwe plek voor Repair Café Roden

RODEN – Het Repair Café heeft het afgelopen (corona-) anderhalf jaar reparaties aan huis gedaan, ook omdat de locatie in de Doopsgezinde Kerk aan de Padkamp ongeschikt was geworden. Voor die thuisreparaties is redelijk veel animo geweest, natuurlijk ook weer voor Senseo’s en Nespresso’s, boormachines, herstel- en verstelwerk. Helaas ontbrak wel de sfeer, koffie, thee en koekjes van het Café. Omdat de locatie van de kerk toch al onzeker was, heeft de organisatie gezocht naar een andere plek.

‘Met ‘Het Goed’ hebben we goede gesprekken gevoerd en Het Goed is zo goed geweest ons een plek te geven op de woensdagmiddagen. Eind goed al goed dus. Maar dan wel als het weer mag en kan.’ Vorige week, samen met “HOERA”, is de jeugd op bezoek geweest bij het Repair Café om kennis te maken met het Repair Café in Het Goed. Er is voorgelezen, verteld en gerepareerd. ‘Erg leuk dat zo ook de jongste generatie betrokken wordt!’

Op 1 september, als eerste woensdag van de maand dit najaar, gaat het Repair Café ‘corona-proof’ de volgende échte sessie doen van het Repair Café . ‘Het Goed’ is gevestigd aan de Ceintuurbaan Noord 119c Roden. Het café begint als gewoonlijk om 14.00 en stopt rond 16.00. Vervolgens wordt het Repair Café iedere eerste woensdag van de maand voortgezet.