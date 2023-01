Nieuwe praktijk voor alle tandheelkundige behandelingen én botox en fillers

Tandartspraktijk The Face Kliniek

Haydar Gülbitti heeft de tandartspraktijk van Albert Terpstra overgenomen. Gülbitti zit met zijn praktijk in het Gezondheidscentrum Marum aan de Kamperfoelielaan. Nu nog althans, want de tandarts heeft plannen voor uitbreiding. Naast een bezoek aan de tandarts, mondhygiënist of preventie-assistent, kunnen patiënten binnenkort bij de praktijk ook terecht voor botox en fillers. Gülbitti is naast tandarts ook arts en bevoegd om dergelijke cosmetische behandelingen uit te voeren.

Al langer nam hij regelmatig waar in andere tandartspraktijken in het noorden van het land, nu heeft Haydar Gülbitti zijn eigen praktijk in Marum. Een bewuste keuze van de geboren en getogen Heerenvener, want Marum heeft een grote regio, maar telt niet veel tandartsen. Daarbij gaan er een aantal met pensioen en hebben geen opvolger, weet Gülbitti. ‘Patiënten moeten uitwijken naar dorpen als Grootegast of Grijpskerk, dat is niet praktisch’, vindt de tandarts die in Groningen zijn studie heeft afgerond. ‘Ik kom uit Heerenveen, heb Tandheelkunde en Geneeskunde gestudeerd in Groningen en werk in Marum. Als mensen Fries willen praten kan dat ook’, lacht Gülbitti. Na zijn studie heeft hij bij verschillende tandartspraktijken in Groningen waargenomen en daarnaast heeft hij gewerkt op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis en in de psychiatrie bij Lentis. ‘Onze praktijk is thuis in alle voorkomende tandheelkundige behandelingen. Van gaatjes vullen tot het plaatsen van kronen en bruggen, van prothesewerk tot implantologie en ook voor het bleken van tanden kunnen patiënten bij ons terecht.’ Het voordeel van tandarts in combinatie met arts is dat Gülbitti patiënten (ook kinderen) met angst voor de tandarts goed weet te begeleiden en zo nodig iets met medicatie kan doen.

Uitbreiden

Gülbitti is van plan om zijn praktijk zo snel mogelijk uit te breiden. Hij wil ‘het totale plaatje’ kunnen bieden. Dat verklaart ook de naam van de praktijk: The Face Kliniek. ‘We richten ons op het hele gezicht, los van de functie. Het is goed voor te stellen wanneer mensen een mooie mond met tanden hebben, ze ook graag van dat ene lijntje of die rimpel af willen. Daarom bieden we binnenkort ook botox en fillers aan.’ Vanwege de uitbreiding is de tandarts op zoek naar een grotere locatie in Marum. ‘Een frisse, moderne en ruime praktijk, dat is de wens. Maar voorlopig zitten we hier prima.’ Nog iets dat eraan zit te komen: kronen plaatsen binnen één dag. ‘Patiënten kunnen ’s ochtends langskomen voor een scan. Vervolgens fabriceren we met een speciale freesmachine de kroon die we aan het einde van de middag kunnen plaatsen.’ De praktijk aan de Kamperfoelielaan werkt met de allermodernste apparatuur om de behandelingen uit te voeren. Gülbitti heeft nog ruimte voor nieuwe patiënten.

Tandartsenpraktijk The Face Kliniek, Kamperfoelielaan 2 Marum. Telefoon: 06 81 35 62 47. Site: www.thefacekliniek.nl. Mail: info@thefacekliniek.nl.