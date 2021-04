Nieuwe project moet bijdragen aan gezondheid volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven

NOORDENVELD – Voel Je Goed! in Noordenveld van start. Volwassenen die willen werken aan een gezonder gewicht en meer willen bewegen, kunnen in Noordenveld meedoen aan een nieuw project: Voel Je Goed! Het project is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en die Nederlands als moedertaal hebben.

In de gratis cursus, die dit jaar als pilot in de gemeente Noordenveld van start gaat, worden deelnemers in kleine groepjes wekelijks begeleid door medewerkers van Welzijn in Noordenveld en het Taalhuis. Ook AVS Diëtisten in Roden doen mee. Zij begeleiden de deelnemers een half jaar lang ook individueel en verzorgen onder meer een les in de supermarkt. Een steuntje in de rug op taalgebied kan helpen om gezonder te leven: wie etiketten kan lezen of informatie van de dokter goed begrijpt, heeft namelijk minder kans op gezondheidsproblemen.

Met een online informatiebijeenkomst voor professionals is de werving van cursisten vorige week gestart. Daar werd ook een promotiefilmpje gepresenteerd dat op diverse locaties in Roden is opgenomen. Onder meer huisartsen kunnen patiënten wijzen op deze nieuwe manier om zelf aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl. Ook via de kinderopvang en welzijnsorganisaties in de gemeente Noordenveld kunnen mensen voor het project worden aangemeld. Uiteraard kunnen deelnemers zich ook zelf aanmelden. Voel Je Goed! is een project van de Stichting Lezen en Schrijven en wordt in Noordenveld gedragen door een enthousiast samenwerkingsverband van de Gemeente, Welzijn in Noordenveld (WIN), AVS, Diëtisten en het Taalhuis. Zodra het mogelijk is om fysiek bijeen te komen, gaat de cursus van start. Belangstellenden kunnen voor opgave of informatie contact opnemen met Marten Vogt of Denise Vette van Welzijn in Noordenveld. Dat kan via telefoonnummer 050 – 3176500.