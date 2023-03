Nieuwe route buurtbus 589 geopend

REGIO – Zaterdag 11 maart heeft wethouder Harry Stomphorst de nieuwe route van buurtbus 589 geopend. De buurtbus rijdt sinds 6 maart de route Marum-Leek-Oostwold. Met de aangepaste route van de buurtbus krijgt het dorp Oostwold een aansluiting op het overige openbaar vervoer. Om meer reizigers te trekken, is de route vanuit Leek naar Oostwold/Westpoort uitgebreid. Bij de bushalte van Westpoort aan de A7 kunnen reizigers de overstap maken naar andere bussen. Buurtbusvereniging Leek-Grootegast heeft in overleg met de gemeente, het OV-bureau en Qbuzz gekozen voor deze nieuwe route. De buurtbus reed tussen De Wilp en Leek via Marum. Nu rijdt de buurtbus tussen Marum en Oostwold via Leek. De reden voor deze aanpassing is, dat er weinig reizigers uit De Wilp waren. De vereniging heeft daarom besloten deze route te laten vervallen. De buurtbus begint nu in Marum. Inwoners van De Wilp kunnen gebruik blijven maken van lijn 89 (Ureterp-Marum). Wethouder Infrastructuur en Verkeer Harry Stomphorst vertelt: ‘De buurtbus is belangrijk voor deze dorpen. Dit vervoer voorziet duidelijk in een behoefte. De buurtbus is mogelijk dankzij de inzet van de buurtbusvereniging en haar vrijwilligers. Van maandag tot en met vrijdag brengen de vrijwillige chauffeurs reizigers naar hun bestemming.’ Meer informatie over buurtbus 589 is te vinden op www.buurtbus-westerkwartier.nl.