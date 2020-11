Nieuwe ruimte Kledingbank voelt als een warme jas

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan dat maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de pakkende naam CBN 122.

‘De nieuwe ruimte voelt als een warme jas en zit als gegoten.’ Een beeldspraak die prima past bij het nieuwe onderkomen van de Kledingbank Noordenveld. Jofien Brink als voorzitter en Bertha de Vries als penningmeester (foto) geven een rondleiding. ‘Natuurlijk, we zaten goed, hadden een mooi onderkomen, maar dit is beter, we hebben er heel, heel veel ruimte bijgekregen en daar zijn we erg blij mee,’ zegt Jofien Brink. ‘Reacties van klanten bewijzen dat we met dit pand een goede weg zijn ingeslagen.’ Bertha de Vries: ‘Zo hebben we nu een echte babyhoek kunnen creëren en is er meer ruimte voor zwangerschapskleding. Er zijn meer kledingrekken aangekocht en er is meer ruimte voor iedereen om kleding te passen.’

De Kledingbank Noordenveld telt op dit moment 500 ingeschreven klanten. Wanneer er een minimuminkomen is of daaromtrent, dan kan eenieder een beroep doen op de Kledingbank. Elke dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag is de winkel open van 13.00 tot 16.00 uur. Er is twee keer per jaar een wisseling van collectie. Nu hangt de winterkleding in de winkel. De werkwijze is simpel. Iedere klant krijgt een kaart met daarop de kledingstukken en hoeveelheden die kunnen worden meegenomen. Voor de klanten is alle kleding gratis. Er wordt gecontroleerd of de kleding netjes, niet stuk en schoon is. De kwaliteit wordt op deze manier gewaarborgd. Er wordt gewerkt met stagiaires vanuit bijvoorbeeld praktijkschool De Esborg in Roden, mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met de ISD en natuurlijk met vrijwilligers. Wie denkt in aanmerking te komen voor deelname aan de Kledingbank kan gewoon tijdens openingsuren even langskomen voor het inwinnen van informatie. En ook nog, de Kledingbank is niet een gewone winkel. Voor iedere klant staat aan de stamtafel een kop koffie of thee klaar en is er ruimte voor contact en ontmoeting. Terwijl we elkaar spreken komt er een mevrouw binnen met een plastic tas, of we nog sjaals kunnen gebruiken? ‘Natuurlijk,’ zegt Bertha de Vries, ‘altijd welkom, bedankt. Zo gaat dat voortdurend. We zijn er blij mee, ondanks dat we met deze wintercollectie al flink vol zitten met kleding. Maar wensen zijn er altijd. Vooral is er behoefte aan badhanddoeken, washandjes, thee- en handdoeken, beddengoed, sportkleding, kinderschoenen en herenkleding.’

Jofien Brink schets de unieke waarde van de samenwerking met andere gebruikers in het pand. ‘Met de Boekenmarkt hebben we een doorloop met hun gedeelte gecreëerd, zodat zij tijdens hun markt over meer ruimte kunnen beschikken. Daarnaast vervullen we als samenwerkende partners een maatschappelijk rol. Zo zijn er bij ons stageplaatsen en kunnen mensen bij ons werkervaring opdoen. Maar ook praktisch werken we samen om zo de kosten te drukken. En vanzelfsprekend houden we het gezamenlijk netjes en schoon. En wat ook nog een wens is, we zoeken samenwerking met naaiclubjes. Zo kunnen we kleding die wij nu niet gebruiken bijvoorbeeld geschikt maken voor mondkapjes. Zo gooien we geen kleding meer weg en werken we duurzaam.’