Nieuwe school obs de Marke in augustus 2022 open

RODEN – Alles loopt volgens plan, voor wat betreft de voorbereidingen van de nieuwe school voor obs de Marke in Roden. De school moet in augustus 2022 weer operationeel zijn, zegt OPO Noordenveld-directeur Han Sijbring. Het voorlopig ontwerp is vastgesteld, we werken nu toe naar het definitieve ontwerp. Medio augustus/september gaat de schep de grond in.’ De school wordt gebouwd op de oude locatie aan de Molenweg, conform de wens van de schoolleiding. ‘We hebben veel hobbels moeten nemen en er zijn een hoop zorgen om het gebouw geweest. Gelukkig krijgt het steeds meer vorm. Gelukkig maar, want het heeft lang genoeg geduurd. De buurt is betrokken bij de verkeersafhandeling.’ In december 2018 moest de school per onmiddellijke ingang dicht. Schuren in de muren en verzakkingen waren de oorzaak daarvan. Sindsdien bivakkeren de ongeveer 250 leerlingen en leerkrachten in een noodschool achter Sportcentrum de Hullen.