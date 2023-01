RODERWOLDE – Op zondag 15 januari start een nieuwe serie jazzsessies in Het Rode Hert in Roderwolde. Deze keer zijn twee speciale gasten uitgenodigd: Trompettist Loet van der Lee en zangeres Maaike Kampen.Loet van der Lee is een van de meest gevraagde trompettisten van Nederland en geeft daarnaast ook jazzworkshops. Maaike Kampen was jaren het gezicht van Groove Department maar heeft daarnaast jazz-ervaring bij verschillende bigbands, MXL Jazz en is zangeres van de band Nikita. De basisband bestaat deze keer uit Jasper Blokzijl-piano, Imre Kruis-drums en Oeds Bouwsma-contrabas. Plaats: Het Rode Hert in Roderwolde. Tijd: 15.00 uur