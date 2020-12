Nieuwe single voor Leekster Chris van der Ploeg

Van de Drentse Popprijs naar een solocarrière: Van der Ploeg gaat voor échte sound

LEEK – Hij won de Drentse Popprijs 1999 en stond op Noorderzon, Noorderslag en Eurosonic. Anno 2020 speelt Chris van der Ploeg louter nog solo. Audiotransparant, de band waarmee hij furore maakte, is niet meer. Maar het bloed kruipt zeker bij een muzikant waar het niet gaan kan, waardoor Van der Ploeg er solo op uit trekt. Nu hij gehinderd wordt door corona is hij in rustig vaarwater geraakt.

Zijn muzikale loopbaan begon voor Van der Ploeg in bandjes. Als Assenaar vormde hij met klasgenoten, die net als hij de krant rondbrachten, een formatie. Dat ging helemaal niet onaardig. Wat heet: in 1999 won de band onder de naam S5 de Drentse Popprijs. Later, in 2002, zou de band overgaan in Audiotransparent. Indiepop, gecombineerd met post-rock en country: de band kende een totaal eigen sound. Maar zoals het met veel talentvolle bands gaat, kwam ook hier het leven in de weg te staan van de droom. ‘Om te repeteren moesten we vijf agenda’s naast elkaar leggen’, zegt Van der Ploeg. ‘Als je allemaal studeert is dat al niet even makkelijk, maar als iedereen een gezin heeft, wordt dat nog problematischer. Het is jammer, want we hadden een goede band. Onze plaat in 2009 kreeg vier sterren van de Volkskrant, om maar eens iets te noemen. We hadden het momentum van een goede plaat, maar toen kwam de crisis. We hebben het niet doorgezet.’

Audiotransparent is dan ook een naam uit het verleden. Wél een naam die menig liefhebber in Groningen en omstreken zich nog zal herinneren. Al was het maar voor het album ‘Nevland’, vernoemd naar de Noorse spits die zich in 2005 aansloot bij FC Groningen. De spits zou uitgroeien tot cultheld en in mindere mate zou ook het album voor cult kunnen worden versleten.

‘In 2010 lag de band op zijn gat’, zegt Van der Ploeg. ‘We zijn uit elkaar gegaan en ik ben voor mezelf begonnen. Dat betekende ook dat ik ging zingen, iets wat ik voorheen nog niet echt had gedaan. Ja, een keer een tweede stem, maar daar hield het ook mee op.’

Een podiumbeest was Van der Ploeg ondanks zijn ruime ervaring allerminst. ‘Het is uit de hand gelopen, zo moet je dat zien. Ik ben er mee begonnen en het beviel goed. Ik schrijf mijn eigen liedjes, luisterliedjes. Mijn optreden komt het best tot zijn recht in een intieme setting. Huiskamerconcerten vind ik dan ook heerlijk. Dit jaar heb ik er nog drie kunnen doen, dat viel me eerlijk gezegd nog mee. Daarbij verkies ik kwaliteit boven kwantiteit.’

Zijn geld hoeft Van der Ploeg niet te verdienen in de muziek. Wel geeft hij wat les en coacht hij. ‘Van de streams op Spotify hoef je het bovendien niet te hebben’, stelt hij. ‘Al is het voor je naamsbekendheid goed als één van je nummers wordt opgepikt en in een populaire lijst terecht komt. Maar de marges die je vroeger pakte op een cd, pak je nu niet op Spotify. Die tijd is flink veranderd. Zoals alles in de laatste jaren veranderd is.’

Zo vindt hij de muziek meer volgens een bepaalde ‘formule’ gemaakt tegenwoordig. ‘Zonder als een oude zeur over te komen overigens’, lacht Van der Ploeg. ‘Maar je hebt het idee dat de originele sound steeds meer wegvalt.’

Die sound heeft hij zelf wel voor ogen. Zo verscheen afgelopen week zijn nieuwe single ‘Talk = Cheap’. Zijn muziek ligt lekker in het gehoor en past bij een relaxte avond. ‘Ik hoop volgend jaar weer te kunnen optreden, om mensen een toffe avond te laten beleven. Dat vind ik het allermooiste van optreden.’

Wanneer Van der Ploeg even later voordoet hoe hij ten tijde van corona soms tokkelt op zijn gitaar en ‘nieuwe grepen uitprobeert’, doet zijn vingervlugheid denken aan een nog niet uitgevonden sport. Vingerjudo. Of het Tokyo gaat halen, is de vraag.

U vindt Chris van der Ploeg op Spotify via https://open.spotify.com/artist/30xnwXLxAmHJxHJ88eGRmO?si=Il1-8icBTWSejFj1J-McNA.