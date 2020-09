Nieuwe speelstijl VV Roden heeft aanpassingstijd nodig

Voetbalbijlage VV Roden

RODEN – De nieuwe man aan het roer bij VV Roden heet Freddie Strating. De in Groningen woonachtige trainer is al geruime tijd in de trainerswereld bezig. Dus enige ervaring kun je de man niet ontzeggen. Het tijdperk na Harry Zwiers bij Roden zal een andere worden met Strating. Hij ziet Roden als een warme club met mensen uit het dorp, die veel betrokkenheid hebben met de club. ‘Er straalt een leuke vorm van gezelligheid uit bij de club. Er heerst wel een mentaliteit van presteren, maar daarvoor wil men niet voor tot het uiterste gaan. Dit gaan we proberen bij te stellen.’

De eerste weken zijn Strating prima bevallen. ‘Een hele grote groep van 34 spelers is lastig te handelen. Iedereen verdient de aandacht. Dat is best moeilijk in deze fase’, zegt hij. Samen met Martijn Groenewold en Simon Bos worden de trainingen geleid. ‘Het is nog even afstemmen hoe de groep het beste kan worden aangestuurd. Er zijn een aantal nieuwe spelers gekomen. Keeper Frank Schilstra van Stadspark, Luuk Jans van Groen Geel, Leon Draisma van FC Emmen, Patrick Kemkers van ONR, Nick Griepsma van Roden zaterdag en verder een tiental Onder 19 spelers, waarvan er drie spelers nog in het hoogste jeugd elftal mogen spelen.’

De eerste serieuze oefenwedstrijd tegen Marum is verloren gegaan. Marum heeft laten zien duidelijk beter te zijn op dit moment. De ploeg van Strating legt het af in snelheid, fitheid en positiespel beheersen. De trainer is er niet van geschrokken omdat hij bezig is met een andere wijze van voetballen dan de voorgaande jaren. Dat vergt tijd en gewenning. Hij is zich wel terdege bewust van het feit dat er stappen gemaakt moeten worden.

Strating wil met Roden zo snel mogelijk bij de onderste plekken weg zijn. Hij zal blij zijn in het eerste jaar te eindigen zo ronde de negende plek. Je kunt er verder weinig van zeggen. ‘We willen wel doorgroeien naar een stabiele eerste klasser de komende jaren.’

Er is veel concurrentie binnen de groep. Veel eigen jeugd en spelers van buitenaf hebben dit te weeg gebracht. De vaste kern zal zich achter de oren dienen te krabben om hun plekje te behouden. De jeugd rammelt echt aan de deur. Voor Strating en zijn staf is concurrentie mooi, maar tevens betekent het ook dat de staf de teleurstellingen, die er gaan komen, op een goede wijze dienen te managen.

Strating heeft er een hard hoofd in dat alles voor wat betreft de corona goed blijft gaan. Hij hoopt natuurlijk dat de tweede uitbraak uitblijft. ‘We willen natuurlijk heel graag voetballen, maar dan is het van belang dat we ons gezonde verstand met elkaar gebruiken.’

Clubman Willy Schepers: ‘De selectie kan op mij rekenen’

Verstand van voetbal heeft supervrijwilliger en clubicoon Willy Schepers naar eigen zeggen niet. Maar als het op de voorbereiding van de accommodatie aankomt, kan VV Roden op hem rekenen. Al meer dan 45 jaar is hij bij de club betrokken, nadat hij uit Emmer-Compascuum naar Roden verhuisde. Een aantal jaren geleden is zijn goede vriend Piet de Wit overleden. Zij zijn een goed koppel geweest en na het wegvallen van de Wit heeft Schepers de taken van hem overgenomen. Elke maandag en vrijdag werkt Schepers nog steeds met een twintigtal vrijwilligers bij VV Roden. De gemoedelijkheid en de vele vrienden, die hij in de loop der jaren heeft opgedaan, zijn zaken die bij Roden horen. Hij ziet dit nog steeds plaatsvinden.