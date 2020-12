Nieuwe stal en bijzonder keurmerk voor Blakervelderhoeve

LANGELO – Raadslid Hendrik Smeenge viel afgelopen week de eer te beurt om de nieuwe melkstal van de Blakervelderhoeve te openen. In Langelo was het overigens dubbelfeest, aangezien de Blakervelderhoeve het keurmerk ‘Zeldzaam Lekker’ in ontvangst mocht nemen. Dit keurmerk ontvangen zij omdat ze koeienrassen houden die vallen onder de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Als eerste in Drenthe draagt de Blakervelderhoeve nu dit bijzondere keurmerk. En dus proostten Wim en Tessa Ram afgelopen week met een glas champagne op de nieuwe stal en het mooie keurmerk.