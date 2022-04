Nieuwe tentoonstelling geeft inkijkje in familieleven op Mensinge

RODEN – Vrijdag 15 april werd om 16.30 uur de nieuwe tentoonstelling ‘Familieleven op Mensinge’ geopend in het Koetshuis. Bezoekers werden in een schitterend aangekleed Mensinge getrakteerd op een inkijkje in het familieleven op de havezate. Ook werd het schilderij van de laatste bewoonster Reina Timmermans-Kymmell onthuld dat gemaakt is door Anna Maria Vargiu.

‘Iedereen heeft eigenlijk met familie te maken’, vertelt Arjan van de Leur van Havezate Mensinge Roden. ‘Vroeger ging het leven er heel anders aan toe dan nu. Vooral op een Havezate zoals Mensinge. We laten zien hoe de families toen leefden en hoe ze met elkaar in contact stonden. We willen de bezoekers spiegelen aan het leven van toen. Hoe zou je, met de kennis van nu, je leven op de Havezate inrichten?’ De bezoekers van de tentoonstelling werden uitgedaagd om een soort kleine reis door de tijd te maken en zich te verplaatsen in de schoenen van toen. ‘De eerste bewoners van Mensinge kwamen daar te wonen in 15e eeuw. Wij vertellen over de families Ellents, Van Ewsum en als laatste de familie Kymmell die daar zo’n twee eeuwen gewoond heeft.’ De laatste bewoonster van de Havezate, Reina Timmermans-Kymmell, woont er nog steeds schuin tegenover. Zij was vrijdag ook van de partij.

‘Vroeger koketteerden bewoners zich graag door een schilderij van zichzelf te laten maken. Wij wilden deze traditie graag voorzetten en Reina vond dat ook een leuk idee.’ Het schilderij van Kymmell, gemaakt door Anna Maria Varglu, is vrijdag glorieus onthuld. ‘Wat extra bijzonder is dit jaar, is dat het 75 jaar geleden is dat de Havezate is overgedragen van Christine Kymmell aan de vader van Reina. Christine had een broer genaamd Coenraad, een kunstschilder. Coenraad zijn vader was rechter en begreep niet hoe Coenraad zijn brood wilde verdienen als kunstschilder. Vandaar dat Coenraad vaak vluchtte naar Mensinge. Rond 1900 heeft Coenraad bijna 60 schilderijen en aquarellen gemaakt van Roden en omgeving rond die tijd. Deze zijn te bewonderen bij de tentoonstelling. Het eerste schetsboek van Coenraad kan ook aanschouwd worden in een speciale kamer.’ Daarbij kan Familieleven op Mensinge bekeken worden aan de hand van de nieuwe Kijkwijzer. ‘We nemen bezoekers mee naar iedere kamer en laten ze met andere ogen naar Mensinge kijken. In elke kamer ligt een bijzonder object met een beschrijving. Op deze manier kunnen bezoekers een beeld vormen van hoe mensen hier in de loop der eeuwen leefden. De bezoekers krijgen een compact boekje mee met een route en wetenswaardigheden. Ook staan er opdrachten in.’ De tentoonstelling is het hele jaar open ter bewondering. Voor de grote opening waren vooral mensen uitgenodigd die veel voor Mensinge betekenen. ‘We hadden natuurlijk onze vrijwilligers uitgenodigd en andere mensen die Mensinge een warm hart toe dragen.’ Van de Leur raadt iedereen aan om een kijkje te komen nemen. ‘Mensinge is de meest unieke en authentiek ingerichte Havezate. Alles is precies overgebleven zoals de families toen leefden.’