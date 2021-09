Nieuwkomers debatteren in de raadzaal

RODEN – In de raadzaal van de gemeente Noordenveld kwamen vrijdagmiddag zeven deelnemers van het GO!-programma Welkom in Noordenveld bij elkaar om te praten over democratie. Onder leiding van raadslid Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld en buurtwerker Jaïr Tanasale van Welzijn in Noordenveld mocht de groep zelf voor gemeenteraad spelen.

De nieuwkomers uit Syrië en Iran gebruikten de microfoons van de raadsleden om hun mening te laten horen over stellingen als ‘De Gemeente moet kermis in het centrum verbieden’ en ‘De winkels moeten zondag gesloten blijven’.

Eind 2020 had de groep het programma eigenlijk al willen afronden, maar door alle corona-maatregelen kon dit toen niet doorgaan. De meeste onderwerpen zijn via Teams online behandeld. Onderwerpen die online behandeld zijn waren de Bibliotheek, Gemeente en zorg, Veiligheid Politie en Brandweer, Vitaliteit/ Sport, Godsdienstvrijheid, Duurzaamheid afval en energie. Na het debat ontvingen de deelnemers een certificaat en een bloem. De groep krijgt begin oktober nog een rondleiding bij de brandweer en de politie.